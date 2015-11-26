сегодня



Гитарист EXODUS — о совместном концерте с METALLICA: «Мы втоптали их в грязь»



В новом интервью журналу Metal Hammer Gary Holt ещё раз вспомнил легендарный новогодний концерт EXODUS в Сан-Франциско вместе с METALLICA, когда они совместно с MEGADETH и METAL CHURCH встречали 1986 год.



Holt рассказал:



«Мы втоптали их в грязь. Мы напились после концерта, и James [Hefield, фронтмен METALLICA] смеялся и говорил: "Ха-ха, это последний раз, когда вы, ребята, нас разогреваете". И это действительно был последний раз, когда мы играли с METALLICA».



Когда автор Metal Hammer Дэйв Эверли задал «Вопрос на 64 000 долларов: нет EXODUS — нет трэш-сцены. Правда?», Holt ответил:



«Абсолютно. Полностью согласен. Мы создали трэш-сцену.



Сцена была классной. Можно было ходить в разные клубы пять вечеров в неделю и не видеть одну и ту же группу дважды. В трэш-металле не было конкуренции, потому что вначале были только мы и METALLICA. Впервые я услышал их, когда мы играли с ними, и это было словно ты смотришь на себя в зеркало. Позже появилась конкуренция. Все группы были друзьями, и мы тусовались вместе, но EXODUS владели легендарным клубом в районе залива Сан-Франциско Ruthie's. Все охотились за нами, но никто не мог нас заполучить».





</div>



</div>





+0 -2



( 4 ) просмотров: 770

