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Exodus

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Гитарист EXODUS — о совместном концерте с METALLICA: «Мы втоптали их в грязь»



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В новом интервью журналу Metal Hammer Gary Holt ещё раз вспомнил легендарный новогодний концерт EXODUS в Сан-Франциско вместе с METALLICA, когда они совместно с MEGADETH и METAL CHURCH встречали 1986 год.

Holt рассказал:

«Мы втоптали их в грязь. Мы напились после концерта, и James [Hefield, фронтмен METALLICA] смеялся и говорил: "Ха-ха, это последний раз, когда вы, ребята, нас разогреваете". И это действительно был последний раз, когда мы играли с METALLICA».

Когда автор Metal Hammer Дэйв Эверли задал «Вопрос на 64 000 долларов: нет EXODUS — нет трэш-сцены. Правда?», Holt ответил:

«Абсолютно. Полностью согласен. Мы создали трэш-сцену.

Сцена была классной. Можно было ходить в разные клубы пять вечеров в неделю и не видеть одну и ту же группу дважды. В трэш-металле не было конкуренции, потому что вначале были только мы и METALLICA. Впервые я услышал их, когда мы играли с ними, и это было словно ты смотришь на себя в зеркало. Позже появилась конкуренция. Все группы были друзьями, и мы тусовались вместе, но EXODUS владели легендарным клубом в районе залива Сан-Франциско Ruthie's. Все охотились за нами, но никто не мог нас заполучить».

GARY HOLT Says EXODUS






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

gravitgroove


29 окт 2021, 13:44		Господи, сколько же 5-17-13-2-17-7-2-17-3 сpеди исполнителей этого стиля! Он pазве что только способен поpтки свои на филейной части поpвать пpи попытке влезть в них.

Санчез


29 окт 2021, 13:58		ндаааа

Kiskenbassker


29 окт 2021, 14:03		Ну конечно же, приятно вспомнить о тех временах, когда "мы были круче Металлики". Но те времена прошли уже давно. Да и в 80-х Металлика очень быстро стала круче них. Похоже, для Метлы всё же музыка в то время стояла на первом месте, в то время как для Экзедас - бухло и вещества.

Санчез


29 окт 2021, 14:06		Kiskenbassker, +++


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