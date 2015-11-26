сегодня



Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами



Бывший гитарист EXODUS Rick Hunolt рассказал о том, что предварительно наметил ряд выступлений со своими бывшими коллегами в поддержку альбома "Persona Non Grata", выход которого намечен на Nuclear Blast Records:



«Надеюсь, ребята, я всех вас увижу. Надеюсь также на то, что в 2021 и 2022 годах отыграю ряд концертов с EXODUS в поддержку нового альбома. Но я пока не уверен. Я говорю о том, что готов, так что, может быть, да. И если да, то я с нетерпением жду. И если нет, то спасибо за 30+ лет EXODUS. Огромное-огромное спасибо от всей души. Люблю вас, парни!»



Hunolt принял гостевое участие в записи альбома "Persona Non Grata", который в настоящий момент проходит сведение в студии Andy Sneep'a.













+3 -1



( 1 ) просмотров: 664

