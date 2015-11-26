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Exodus

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26 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами

20 ноя 2020 : 		 Название нового альбома EXODUS

13 окт 2020 : 		 RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS

9 окт 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»

26 сен 2020 : 		 EXODUS записали ударные

1 сен 2020 : 		 EXODUS готовят альбом

1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH

9 май 2020 : 		 Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»

5 май 2020 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста

20 мар 2020 : 		 У гитариста EXODUS/SLAYER симптомы коронавируса

25 фев 2020 : 		 Коронавирус повлиял на TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL

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12 фев 2020 : 		 EXODUS, TESTAMENT и DEATH ANGEL повезло выжить на Балтике

5 фев 2020 : 		 Вокалист EXODUS о круизе 70 000 Tons Of Metal
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Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами



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Бывший гитарист EXODUS Rick Hunolt рассказал о том, что предварительно наметил ряд выступлений со своими бывшими коллегами в поддержку альбома "Persona Non Grata", выход которого намечен на Nuclear Blast Records:

«Надеюсь, ребята, я всех вас увижу. Надеюсь также на то, что в 2021 и 2022 годах отыграю ряд концертов с EXODUS в поддержку нового альбома. Но я пока не уверен. Я говорю о том, что готов, так что, может быть, да. И если да, то я с нетерпением жду. И если нет, то спасибо за 30+ лет EXODUS. Огромное-огромное спасибо от всей души. Люблю вас, парни!»

Hunolt принял гостевое участие в записи альбома "Persona Non Grata", который в настоящий момент проходит сведение в студии Andy Sneep'a.

Ex-EXODUS Guitarist RICK HUNOLT Says He Might Play Some Shows With His Former Bandmates In Support Of





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

гладиатор


26 ноя 2020, 16:39		Неужели Хольт опять будет занят со Слейер?


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