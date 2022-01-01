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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 23
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
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Exodus

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Барабанщик EXODUS TOM HUNTING выпустил видео



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Легендарный трэш-барабанщик Том Хантинг (EXODUS) выпустил свой первый сольный EP "Hunting Party", включающий каверы на некоторые из его любимых песен.

В состав группы входят гитарист C. Will Harden и барабанщик Gator McKlusky.

Видео на трек "East Bound And Down" доступно ниже.

Музыкальное видео на песню "Boys Are Back In Town" с участием Chuck'a Billy (TESTAMENT) и Steve'a "Zetro" Souza (EXODUS) на бэк-вокале также можно посмотреть ниже. Клип был создан Крейгом Чефолой.

Трек-лист EP "Hunting Party":

01. You Haven't Done Nothin'
02. Boys Are Back In Town
03. Jungle Love
04. East Bound And Down




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