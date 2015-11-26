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*Новая песня GHOST 84
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*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 26
*Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми» 25
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Exodus

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12 окт 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

3 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми»

29 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

23 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

22 сен 2021 : 		 EXODUS не ссорятся из-за политики

21 сен 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

17 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

16 сен 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Даже без Б... найду с кем тусануть!»

9 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

8 сен 2021 : 		 JOHN TEMPESTA — о выступлении с EXODUS

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

24 авг 2021 : 		 Видео с выступления EXODUS

20 авг 2021 : 		 Новая песня EXODUS

17 авг 2021 : 		 JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS

17 авг 2021 : 		 EXODUS готовят комиксы

11 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS о задержке

9 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS вспоминает, как покупал дурь у Лемми

29 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS о своем здоровье

28 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS свободен!

22 июл 2021 : 		 Музыканты EXODUS, MACHINE HEAD, HIRAX исполняют EXODUS

20 июл 2021 : 		 Видео с выступления кавер-группы AC/DC с вокалистом EXODUS

13 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS успешно перенес операцию

6 июл 2021 : 		 Барабанщику EXODUS проведут операцию

28 июн 2021 : 		 Аккорды от EXODUS

20 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS решил бросить

7 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS отвечает на вопросы
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|||| 12 окт 2021

TOM HUNTING выступил с EXODUS



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TOM HUNTING выступил с EXODUS в рамках фестиваля Aftershock седьмого октября.

TOM HUNTING Rejoins EXODUS On Stage At AFTERSHOCK Festival (Video)














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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


12 окт 2021, 23:10		Выглядит хреново, но играет чётко, как и всегда. И круто видеть такую поддержку


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