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Exodus

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23 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

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21 сен 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

17 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

16 сен 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Даже без Б... найду с кем тусануть!»

9 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

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24 авг 2021 : 		 Видео с выступления EXODUS

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17 авг 2021 : 		 JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS

17 авг 2021 : 		 EXODUS готовят комиксы

11 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS о задержке

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29 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS о своем здоровье

28 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS свободен!
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Вокалист EXODUS — о туре 1989: «Принесите мне Джонни, и вперёд!»



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Steve "Zetro" Souza в рамках недавнего интервью рассказал о туре по альбому "Fabulous Disaster":

«Не было никаких правил — никаких — и мы думали, что мы непобедимы. Да что там, это было похоже на... Мне звонил Gary (Holt / гитара): "Угадай, что мы собираемся делать?" И всё в таком духе.

Помню, однажды мы должны были поехать в Cabo Wabo и играть там четыре дня, и всё, что нам нужно было сделать, это просто сыграть один сет, появляться в течение четырёх дней и посещать все эти крутые мероприятия, за которые фанаты платят, чтобы потусоваться с тобой. А я такой: "Боже мой, да ладно, мам, дай мне передохнуть, я лечу в грёбаную Мексику. Мне 26 лет, но мне платят деньги за то, чтобы фанаты потусовались со мной, я должен отыграть один сет, оторваться на полную катушку, оттянуться, трахнуть всё, что попадётся на глаза, о Боже!" Таков был тот временный отрезок, и это была одна из тех вещей... Я бы ни за что на свете не изменил этого, но я не знаю, как, б$$$ь, мы выжили.

Я помню, как приехал наш тур-менеджер, тогда как раз в полный рост пошёл СПИД, и я помню, как он засунул в шкаф в автобусе огромный ящик презервативов "Троянс": "Слушайте, вы, долбаные придурки, убедитесь, что если вы собираетесь кому-то присунуть, чтобы он был в скафандре. Они все, б$$$ь, здесь, используйте их, и я серьёзно, вы, идиоты. Если вы, б$$$ь, хотите трахать этих девиц, надевайте резинки на члены — я серьёзно!" Это было забавно, и мы даже придумали ему имя, мы прозвали его Джонни. Мы говорили: "Дайте мне Джонни, идите в автобус, возьмите грёбаного Джонни и займитесь делом". Это было просто другое мышление».

EXODUS Frontman STEVE



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