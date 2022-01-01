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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*Новое видео STRATOVARIUS 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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Exodus

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24 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EXODUS

11 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист EXODUS об увольнении PAUL BALOFF

12 сен 2022 : 		 ROB DUKES присоединился на сцене к EXODUS

30 авг 2022 : 		 Барабанщик EXODUS TOM HUNTING выпустил видео

13 авг 2022 : 		 Видео полного выступления EXODUS

10 авг 2022 : 		 Гитарист EXODUS считает, что было больше одного Лемми

4 авг 2022 : 		 Новое видео от барабанщика EXODUS

12 июл 2022 : 		 EXODUS выступили с гитаристом THE BLACK DAHLIA MURDER

28 июн 2022 : 		 EXODUS будут выступать без LEE ALTUS'а

24 июн 2022 : 		 Бывший вокалист EXODUS — об увольнении из группы: «Мне потребовалось около года, чтобы перестать злиться по этому поводу»

17 май 2022 : 		 Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю как боженька!»

6 апр 2022 : 		 Гитарист EXODUS — о том, как он встретил гитариста METALLICA

4 апр 2022 : 		 У барабанщика EXODUS нашли ещё один тип рака

18 мар 2022 : 		 Новое видео EXODUS

8 мар 2022 : 		 Robb Flynn и Rick Hunolt присоединились на сцене к EXODUS

3 мар 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о худшем концерте

14 фев 2022 : 		 Барабанщик EXODUS благодарен науке, врачам и металлистам

5 фев 2022 : 		 Бывший вокалист EXODUS получил фигурку

31 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдом

25 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS полон решимости провести концерты

24 янв 2022 : 		 Гитарист EXODUS — об использовании риффов гитариста METALLICA

6 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о влиянии социальных сетей

5 янв 2022 : 		 Барабанщик EXODUS — о своём здоровье

4 янв 2022 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы любим друг друга невзирая на взгляды»

16 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о том, как бросил пить

5 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Вы не можете заставить людей подчиниться — больше нет»
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Профессиональное видео с выступления EXODUS



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Профессиональное видео с выступления EXODUS, которое состоялось в рамках Altavoz Festival 2023, доступно для просмотра ниже:

"The Beatings Will Continue"
 "A Lesson in Violence"
 "Blood In, Blood Out"
 "The Years of Death and Dying"
 "Deathamphetamine"
 "Blacklist"
 "Piranha"
 "Prescribing Horror"
 "Bonded by Blood"
"The Toxic Waltz"
"Strike of the Beast"

EXODUS - Pro-Shot Video Of Enitre Altavoz Festival 2022 Show Streaming




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