сегодня



Профессиональное видео с выступления EXODUS



Профессиональное видео с выступления EXODUS, которое состоялось в рамках Altavoz Festival 2023, доступно для просмотра ниже:



"The Beatings Will Continue"

"A Lesson in Violence"

"Blood In, Blood Out"

"The Years of Death and Dying"

"Deathamphetamine"

"Blacklist"

"Piranha"

"Prescribing Horror"

"Bonded by Blood"

"The Toxic Waltz"

"Strike of the Beast"







+1 -0



просмотров: 220