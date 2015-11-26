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Exodus

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12 ноя 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Amott — современный Michael Schenker»

12 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «А может, и зря мы так рано выгнали Paul'a»

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10 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Флорида и Алабама, я люблю вас!»

9 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Перезапись дебюта была потерей времени»

2 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о туре 1989: «Принесите мне Джонни, и вперёд!»

1 ноя 2021 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я благодарен науке за спасение»

29 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о совместном концерте с METALLICA: «Мы втоптали их в грязь»

27 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

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19 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Это наш лучший альбом!»

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

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29 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS
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Барабанщик EXODUS — о своём здоровье



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Tom Hunting поделился в программе бывшего вокалиста EXODUS информацией о состоянии своего здоровья:

«Благодаря тому, что у меня они также обнаружили мезотелиому на животе, мне сделали операцию и по её поводу. Сейчас они наблюдают за состоянием моего здоровья. И я прохожу иммунотерапию.

Химиотерапия — это как ядерная бомба: они вводят её в тебя, и она попадает внутрь и убивает всё: раковые клетки, здоровые клетки; всё просто уничтожается. И это тяжело — это тяжело для вашего тела; это тяжело для вашего организма.

Вот на этом пути я сейчас и нахожусь. Я прохожу иммунотерапию. Как я уже сказал, химиотерапия — это как ядерная бомба, которая убивает всё, а иммунотерапия больше похожа на... она тренирует вашу иммунную систему, чтобы она могла прийти и убить любого нарушителя на клеточном уровне. Это очень похоже на некоторые лекарства от ВИЧ, которые есть сегодня, и очень похоже на вакцину COVID. Она говорит вашей иммунной системе: "Иди и убей это". Если вирус находится в вашем теле, он обучает вашу иммунную систему убивать его».

Далее он заметил что «в восторге от науки», добавив, что «она привела меня столь далеко. И я могу жить!»

EXODUS Drummer TOM HUNTING Is Receiving Immunotherapy Treatment In His Battle With Cancer





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


5 янв 2022, 11:55		Сравнение ковида с раком конечно классное


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