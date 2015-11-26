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Барабанщик EXODUS — о своём здоровье



Tom Hunting поделился в программе бывшего вокалиста EXODUS информацией о состоянии своего здоровья:



«Благодаря тому, что у меня они также обнаружили мезотелиому на животе, мне сделали операцию и по её поводу. Сейчас они наблюдают за состоянием моего здоровья. И я прохожу иммунотерапию.



Химиотерапия — это как ядерная бомба: они вводят её в тебя, и она попадает внутрь и убивает всё: раковые клетки, здоровые клетки; всё просто уничтожается. И это тяжело — это тяжело для вашего тела; это тяжело для вашего организма.



Вот на этом пути я сейчас и нахожусь. Я прохожу иммунотерапию. Как я уже сказал, химиотерапия — это как ядерная бомба, которая убивает всё, а иммунотерапия больше похожа на... она тренирует вашу иммунную систему, чтобы она могла прийти и убить любого нарушителя на клеточном уровне. Это очень похоже на некоторые лекарства от ВИЧ, которые есть сегодня, и очень похоже на вакцину COVID. Она говорит вашей иммунной системе: "Иди и убей это". Если вирус находится в вашем теле, он обучает вашу иммунную систему убивать его».



Далее он заметил что «в восторге от науки», добавив, что «она привела меня столь далеко. И я могу жить!»







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