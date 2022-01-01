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У барабанщика EXODUS нашли ещё один тип рака



Барабанщик EXODUS Tom Hunting рассказал, что его врачи обнаружили «второй тип рака», когда готовились сделать ему операцию во время его борьбы с плоскоклеточной карциномой (SCC) желудка:



«Они должны разрезать кожу, а затем разрезать мышцы. Они должны проникнуть, по сути, в самую сердцевину и вытащить этот огромный орган, внутри которого была опухоль. И ещё, как бы невзначай... Они заранее делают исследовательскую процедуру, называемую лапароскопией, когда они в основном... Они разрезают небольшую щель, входят туда с камерой и другим устройством, которое отодвигает органы с пути, чтобы камера могла двигаться и продолжать — смотреть на всё вокруг. И они обнаружили то, что, по их мнению, было таким же видом рака в моём желудке на брюшной стенке. Это была разновидность мезотелиомы, и я подумал: "Что за нафиг?" Но сначала они думали, что перед ними тот же тип рака, что и у меня в желудке, и в этом случае у меня была бы четвёртая стадия плюс — забудьте обо всём. Этот парень проходит химиотерапию. Поддерживайте его в комфорте, пока, в конце концов, она не уничтожит вас. Но, так или иначе, тот факт, что у меня был второй тип рака — он называется перитонеальная мезотелиома — позволил сделать операцию внутри операции... Всё это, когда я вспоминаю прошлое, просто поражает воображение!»













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