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Exodus

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Гитарист EXODUS: «Вы не можете заставить людей подчиниться — больше нет»



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Gary Holt рассказал о том, что послужило толчком для написания "The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)":

«Когда я наблюдал за беспорядками и прочим, а полицейские просто избивали людей дубинками — многих мирных протестующих избивали, это заставило меня задуматься. Это лозунг; я видел его раньше — избиения будут продолжаться до тех пор, пока моральный дух не улучшится. И это заставило меня вспомнить этот лозунг, когда я наблюдал за этим в фоновом режиме. Чего они надеются добиться? Если вы изобьёте достаточно людей, они подчинятся и станут уступчивыми и покорными? Человечество устроено иначе — мы сопротивляемся. И для меня это казалось контрпродуктивным. Поэтому песня была написана как бы в шутку, исходя из того, чего, как мне кажется, они надеялись добиться. Но это не сработало. Это никогда не работает. Вы не можете заставить людей подчиниться — больше нет.

Беспорядки были вызваны движением БэЛэМэ, потому что они протестовали против того, что их убивают ни за что. И это сраное дерьмо, которое им приходится переживать. Я один из тех людей, которые поддерживают правоохранительные органы, но я также понимаю, что работа полицейским не даёт тебе права вытаскивать парня из машины и убивать его за нарушение правил дорожного движения. Если вы убиваете парня, то это должно быть сделано для защиты вашей собственной жизни или благополучия населения, а не потому, что парень не хотел выходить из машины. Ты не должен ставить колено на шею и убивать его нахрен! Так что именно под таким углом я это воспринял — это было основой для протестов».

Далее он остановился на призывах некоторых к сокращению расходов на полицейские департаменты после убийства Джорджа Флойда, объяснив, что в этом случае все полицейские оказываются в одной лодке и раскачивать её не стоит.

«В мире есть много хороших полицейских, и в Соединенных Штатах есть много полицейских, и не все они плохие. И вдруг люди хотят сократить финансирование полицейских департаментов. Кому вы собираетесь звонить, когда кто-то угоняет вашу машину? Иногда нам нужна полиция. Но наша полиция должна лучше работать — некоторые из них — над тем, как они справляются с применением силы».

EXODUS





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