Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 59
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 47
*DISTURBED хотят писать 33
*Новая песня SLIPKNOT 24
[= ||| все новости группы



*

Exodus

*



9 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Перезапись дебюта была потерей времени»

2 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о туре 1989: «Принесите мне Джонни, и вперёд!»

1 ноя 2021 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я благодарен науке за спасение»

29 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о совместном концерте с METALLICA: «Мы втоптали их в грязь»

27 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

25 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Мы уже не тусим, деды ведь!»

19 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Это наш лучший альбом!»

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

12 окт 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

3 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми»

29 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

23 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

22 сен 2021 : 		 EXODUS не ссорятся из-за политики

21 сен 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

17 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

16 сен 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Даже без Б... найду с кем тусануть!»

9 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

8 сен 2021 : 		 JOHN TEMPESTA — о выступлении с EXODUS

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

24 авг 2021 : 		 Видео с выступления EXODUS

20 авг 2021 : 		 Новая песня EXODUS

17 авг 2021 : 		 JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS

17 авг 2021 : 		 EXODUS готовят комиксы

11 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS о задержке

9 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS вспоминает, как покупал дурь у Лемми

29 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS о своем здоровье
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший гитарист EXODUS: «Перезапись дебюта была потерей времени»



*
zoom
*
* *
Rick Hunolt в рамках недавней беседы коснулся факта перезаписи группой EXODUS дебютного альбома "Bonded By Blood", который был выпущен в 2008 году под названием "Let There Be Blood".

«Если быть до конца честным, я думаю, что альбом звучит нормально, но я думаю, что это была пустая трата времени, и я не знаю, зачем они это сделали. Я просто не знаю. Я никогда не говорил об этом с Gary [Holt'ом, гитаристом EXODUS и основным автором песен], потому что, как по мне, это всё из серии: "Ну и зачем?" Многим людям это нравится. Это не плохо. [Тогдашний вокалист EXODUS] Rob Dukes был крут — мне он нравится. И было интересно послушать, как он поёт эти песни, это точно!»

Former EXODUS Guitarist RICK HUNOLT: 2008 Re-Recording Of








Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

graillyc


9 ноя 2021, 13:20		Не, ну как. Та же 'No Love' звучит в обновленном варианте отличнейше imo.
Да и в принципе, как Рик и сказал, Дьюкс крут, и это было интересно послушать


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 625

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом