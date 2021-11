сегодня



Бывший гитарист EXODUS : «Перезапись дебюта была потерей времени»



Rick Hunolt в рамках недавней беседы коснулся факта перезаписи группой EXODUS дебютного альбома "Bonded By Blood", который был выпущен в 2008 году под названием "Let There Be Blood".



«Если быть до конца честным, я думаю, что альбом звучит нормально, но я думаю, что это была пустая трата времени, и я не знаю, зачем они это сделали. Я просто не знаю. Я никогда не говорил об этом с Gary [Holt'ом, гитаристом EXODUS и основным автором песен], потому что, как по мне, это всё из серии: "Ну и зачем?" Многим людям это нравится. Это не плохо. [Тогдашний вокалист EXODUS] Rob Dukes был крут — мне он нравится. И было интересно послушать, как он поёт эти песни, это точно!»



















+2 -0



( 1 ) просмотров: 625