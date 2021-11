сегодня



Бывший гитарист EXODUS : «А может, и зря мы так рано выгнали Paul'a»



Rick Hunolt в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему EXODUS пролетели мимо «большой четвёрки»:



«Во-первых, мы были ещё совсем детьми. Мы даже не могли купить алкоголь. Мы были очень молоды и просто безумны, полны сумасшедшей энергии. Мы записали альбом "Bonded By Blood", и потребовалась вечность, вечность, вечность, вечность, вечность, чтобы он вышел, — потребовалась вечность. Так что это очень испортило нам жизнь. SLAYER, METALLICA и EXODUS — мы все начинали примерно в одно и то же время, у нас у всех были альбомы, готовые к выпуску, и, конечно же, наш альбом вышел последним [из-за маразма звукозаписывающей компании]. Поэтому последующий альбом [1987 года "Pleasures Of The Flesh"], потеря Paul'a [Baloff'a, вокал] была очень тяжёлой.



Я думаю, что когда кто-то... Хороший пример — "Van Halen I" — по сей день все сравнивают всё, что они сделали после "Van Halen I" с "Van Halen I". То же самое происходит и с нами вот уже 30 лет — всё, что мы делаем после "Bonded By Blood", будет сравниваться с "Bonded By Blood". Поэтому всегда найдутся люди, которые скажут: "Нет, нет, нет. Ничто и никогда не будет так хорошо, как "Bonded By Blood". А потом найдутся люди, которые скажут: "Да, их вещи после этого тоже хороши". Так будет всегда. Мы не можем это изменить.



Группа наняла нового вокалиста [Steve'а Souza] и выпустила "Pleasures"... А потом нам пришлось ждать выхода "Pleasures" ещё год; прошёл целый год, прежде чем вышел "Pleasures". Так что это был двойной... 84-й год, а потом мы ждали, пока... "Pleasures" выйдет, это 86-й или что-то вроде того? В конце 85-го? Так что люди просто ждали, ждали и ждали. А мы сидели и повторяли: "Чёрт возьми". Это было сильное давление. Тем временем METALLICA, SLAYER и ANTHRAX выпускали по альбому в год. И мы просто медленно, но верно теряли обороты. Это было тяжело. Но дерьмо случается. Мы были просто детьми. Мы ничего не понимали.



Я думаю, что потеря Paul'a была тогда большой проблемой. Я думаю, что, возможно, мы совершили ошибку, уволив его. Для меня это просто воспоминания обо всех событиях; это просто мои собственные мысли, порой я размышляю на этот счёт. Что бы случилось, если бы мы не уволили Paul'a? Я просто думаю, что, возможно, мы бы добились немного большего прогресса, если бы не было этого промежутка времени.



Люди любят его. И он был... Он легенда. Он переживал не лучшие времена в своей жизни, и я думаю, что в то время мы чувствовали, что, возможно, он тормозит нас; я думаю, возможно, мы думали именно об этом. Я полагаю, что, возможно, мы могли бы подумать о том, чтобы улучшить его состояние, а не увольнять его.



Но что касается "большой четвёрки"... Ну я не знаю... Может быть, это должна быть просто "большая пятёрка". Я скажу следующее: я уверен, что у каждого есть своё место в трэше старой школы. Если вы хотите дать им номер или что-то еще — вперёд. Я же считаю, что это ничего не значит. Я считаю, что люди, которые были там, и люди, которые любят наш жанр, знают, какое кто занимает место. И я знаю, какое место занимаем мы, вне всякого сомнения. Без EXODUS, я полагаю, трэш-металл был бы совсем, совсем другим».













