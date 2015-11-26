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Exodus

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Гитарист EXODUS: «Amott — современный Michael Schenker»



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GARY HOLT в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какой из современных гитаристов нравится ему больше всего:

«Michael Amott. Он современный Michael Schenker. Но у него есть свой стиль — звук, тон и всё такое. Zakk Wylde — один из моих героев. Но он уже давно — он так же star, как и я. Да есть полно отличных молодых гитаристов. Это что-то с чем-то!»

Вы вспомнили Michael'я Schenker'а. Трэш-гитаристы говорят о том, что он повлиял на них едва ли не больше остальных.

«Это же наш случай. В период нашего становления UFO были великолепны — и до сих пор являются одной из моих самых любимых групп. А Schenker — номер второй в моём списке гитаристов... Иногда номер первый — это зависит от того, как я себя ощущаю в определённый момент, выбирая между ним и (Ritchie) Blackmore'ом. Но я полагаю, что все мы, трэшеры, выросли на одной и той же музыке. А Michael — феноменальный гитарист и не менее хороший автор песен. Его каталог хитов просто феноменален — это просто нечто!»

EXODUS Guitarist GARY HOLT -



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