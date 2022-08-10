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Exodus

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Гитарист EXODUS считает, что было больше одного Лемми



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Banger TV выложили видео, в котором Gary Holt (EXODUS, SLAYER),Nick Oliveri (STÖNER, QUEENS OF THE STONE AGE, KYUSS) и Kyle и Kelley Juett (MOTHERSHIP) делятся своими историями о MOTÖRHEAD и Лемми.

Холт сказал:

«Я убеждён, и так было на протяжении десятилетий, что существует больше одного Лемми, или, по крайней мере, было.

В своё время мы в EXODUS тратили больше денег на туры. Когда мы отправлялись в европейское турне, мы настаивали на том, чтобы сначала провести неделю в Лондоне — чтобы привыкнуть к смене часовых поясов. Как правило, мы отрывались как животные в течение пяти-семи дней. Это было тогда, когда Лемми ещё жил в Англии, в Лондоне. Мы шли в бар, а там сидел Лемми. Мы подходили и тусовались с ним, принимали вещества или что-то ещё, выпивали. Мы говорили ему: "Мы пойдём в другое место". Он отвечал: "Хорошо. Увидимся позже". И мы приходили туда, а он уже сидел в баре — он был там уже целый час. А потом мы шли в другое место, и он туда добирался раньше нас, а когда мы уходили из предыдущего бара, он ещё оставался там. И с тех пор мы убеждены, что существует как минимум три разных Лемми, потому что он не мог этого сделать. Но знаете, Лемми — Бог, так что всё возможно...»




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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10 авг 2022
E
Equitant
После приёма веществ оно и неудивительно, что им везде Лемми чудился...
Like!3
10 авг 2022
S
SS-ULTRA
Выглядит не плохо. Надеюсь сейчас не бухает.
Like!1
10 авг 2022
Гепард
Так и было. Лемми Банкетный, Лемми Удмурт, Лемми Говорун...
Like!5
10 авг 2022
Atheist666
Гепард, да, а ещё есть Лемми Синяк
10 авг 2022
for example
Гепард, всхохотнул

просмотров: 837

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