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Гитарист EXODUS считает, что было больше одного Лемми



Banger TV выложили видео, в котором Gary Holt (EXODUS, SLAYER),Nick Oliveri (STÖNER, QUEENS OF THE STONE AGE, KYUSS) и Kyle и Kelley Juett (MOTHERSHIP) делятся своими историями о MOTÖRHEAD и Лемми.



Холт сказал:



«Я убеждён, и так было на протяжении десятилетий, что существует больше одного Лемми, или, по крайней мере, было.



В своё время мы в EXODUS тратили больше денег на туры. Когда мы отправлялись в европейское турне, мы настаивали на том, чтобы сначала провести неделю в Лондоне — чтобы привыкнуть к смене часовых поясов. Как правило, мы отрывались как животные в течение пяти-семи дней. Это было тогда, когда Лемми ещё жил в Англии, в Лондоне. Мы шли в бар, а там сидел Лемми. Мы подходили и тусовались с ним, принимали вещества или что-то ещё, выпивали. Мы говорили ему: "Мы пойдём в другое место". Он отвечал: "Хорошо. Увидимся позже". И мы приходили туда, а он уже сидел в баре — он был там уже целый час. А потом мы шли в другое место, и он туда добирался раньше нас, а когда мы уходили из предыдущего бара, он ещё оставался там. И с тех пор мы убеждены, что существует как минимум три разных Лемми, потому что он не мог этого сделать. Но знаете, Лемми — Бог, так что всё возможно...»







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