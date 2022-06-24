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Бывший вокалист EXODUS — об увольнении из группы: «Мне потребовалось около года, чтобы перестать злиться по этому поводу»



Бывший вокалист EXODUS Rob Dukes заявил, что ему понадобилось около года, чтобы перестать злиться из-за увольнения из группы.



Легенды трэш-металла из района залива Сан-Франциско в июне 2014 года объявили об уходе Dukes'a и возвращении его предшественника, Steve'a "Zetro" Souza, который до этого был фронтменом EXODUS с 1986 по 1993 годы и с 2002 по 2004 годы.



Dukes рассказал о своих нынешних отношениях с EXODUS в новом интервью Скотту Пенфолду из подкаста "Loaded Radio":



«Когда EXODUS уволили меня, мне потребовалось около года, чтобы перестать злиться по этому поводу. Это было неожиданно — я не ожидал такого развития событий — и это был трудный период в жизни. Я только переехал, только женился. Это было тяжёлое бремя. И это заняло у меня некоторое время. И примерно через год, после того, как Gary [Holt, гитарист EXODUS] позвонил мне и мы поговорили, они пригласили меня в Сан-Франциско, и я побеседовал с ними. И мы выложили все карты на стол. От этого стало лучше — мы всё прояснили. Я продолжил жить дальше, а они пошли своим путём. Я дал с ними один концерт — исполнил несколько песен в Сан-Франциско, а потом дальше стал жить своей жизнью».



Dukes также сказал, что он больше не задумывается о негативных обстоятельствах, связанных с его уходом из EXODUS:



«EXODUS были частью моей жизни, но я не заостряю на этом внимание. Так что я просто двигаюсь вперёд. Но мы продолжаем дружить. Я ездил к ним, чтобы увидеться... После того как Tom [Hunting, барабанщик EXODUS] заболел [в начале 2021 года], мы всё время разговаривали, и я был в курсе его ситуации. А потом, когда настало время, после того, как он прошёл несколько сеансов химиотерапии и почувствовал себя немного лучше, я прилетел и провёл с ним пару дней. Я повидался с Gary, пообедал с Lee [Altus'ом, гитаристом EXODUS].



Мы прожили вместе 10 лет. Эту связь очень трудно разорвать. Особенно когда причина моего увольнения не была личной, это был бизнес. Сначала я принял это на свой счёт. Но это суровый бизнес, и там много чёртовых змей, и много странных людей, которые хотят получить свой маленький кусочек. Так и случилось. Это был просто бизнес. Оглядываясь назад, могу сказать, что всё было к лучшему».







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