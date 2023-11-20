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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 36
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*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
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Exodus

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20 ноя 2023 : 		 EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent'

19 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о подкладках

18 ноя 2023 : 		 EXODUS открыли тур

19 окт 2023 : 		 Новый альбом EXODUS выйдет в 2024 году

18 окт 2023 : 		 EXODUS обещают сыграть редкое

29 сен 2023 : 		 Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»

2 сен 2023 : 		 Лидер EXODUS о переходе с NUCLEAR BLAST на NAPALM

21 июл 2023 : 		 Гитарист EXODUS мечтает о сольнике

28 июн 2023 : 		 Гитарист EXODUS обещает тяжёлый альбом

20 июн 2023 : 		 EXODUS на NAPALM RECORDS

24 мар 2023 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER готовит мемуары

13 фев 2023 : 		 Испытывали ли участники EXODUS неловкость, что забрали вокалиста LEGACY?

9 фев 2023 : 		 Гитарист EXODUS: «Сочинять риффы? Легко!»

6 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS: «DAVE LOMBARDO вдвойне крут!»

2 фев 2023 : 		 TOM HUNTING выпустил новое видео

14 янв 2023 : 		 Барабанщик EXODUS — о JUDAS PRIEST

26 дек 2022 : 		 Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта

12 дек 2022 : 		 Почему EXODUS не стали популярными?

24 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EXODUS

11 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист EXODUS об увольнении PAUL BALOFF

12 сен 2022 : 		 ROB DUKES присоединился на сцене к EXODUS

30 авг 2022 : 		 Барабанщик EXODUS TOM HUNTING выпустил видео

13 авг 2022 : 		 Видео полного выступления EXODUS

10 авг 2022 : 		 Гитарист EXODUS считает, что было больше одного Лемми

4 авг 2022 : 		 Новое видео от барабанщика EXODUS

12 июл 2022 : 		 EXODUS выступили с гитаристом THE BLACK DAHLIA MURDER
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|||| сегодня

EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent'



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EXODUS впервые за более чем 30 дет сыграли 'Impact Is Imminent' — видео из Санкт-Петербурга доступно ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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20 ноя 2023
IJzerklompje
Всегда этот город в русскоязычной прессе назывался Сент-Пит(ерсберг). Не пугайте.
20 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
IJzerklompje, у меня в детстве было издание «Приключения Тома Сойера», там Сент-Питерсберг назывался «Санкт-Петербург»
Like!1
20 ноя 2023
WahrandPhain
Вашингтон Ирвинг, это русский переводчик обосрался, у меня так же было
  Dislike!1
20 ноя 2023
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, так и в школьной программе было
20 ноя 2023
Red One
Потрясающее событие. А чем эта песня EXODUS отличается от других?
20 ноя 2023
IJzerklompje
Red One, тем, что не играли 30 лет так как никому не была почему-то нужна. Хотя кореш мой, за Эксодус шарил как за свой язык, конкретно по 1990 году тащился и лбом бился что это самый тяжелый альбом, даже тяжелее Дьюксовых.
20 ноя 2023
R
Rutger
Странный факт. Чем она им не угодила? В свое время и альбом, и открывашка весьма котировались, и заслуженно.
Может просто как повод в новостишках мелькнуть берегли, терпели 30 лет?
20 ноя 2023
ElectricRetard
Rutger, ну у них все таки и более крутых песен целая куча. Я думаю не так много людей кто именно ее хотели в концертной программе видеть.
Like!1
20 ноя 2023
Kliops144
Rutger, ну, многие считают Импакт чуть ли не одним из худших (глупцы!), как и следующий (заслуженно), который лично я вообще не слушаю.
20 ноя 2023
Kliops144
Ахуенный альбом, а песня одна из любимейших у них. Когда-то думал, что им стоило на самой болванке сиди напечатать циркулярную пилу.

просмотров: 733

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