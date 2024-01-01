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Exodus

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Вокалист EXODUS о новом материале



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В новом видео, загруженном на его YouTube-канал Zetro's Toxic Vault, фронтмен EXODUS Steve "Zetro" Souza рассказал о ходе работы над новым материалом группы:

«Мы сочиняем новый альбом EXODUS прямо сейчас, и я думаю, что изначально мы должны были оказаться в студии... Мы собирались приступить к работе 1 марта, но мы не можем торопить события. Так что я думаю, что это произойдёт скорее в середине мая.

Мы дадим пять концертов в Южной Америке. Мы выступим на фестивале Summer Breeze в Бразилии, есть выступления в Чили, в Эквадоре, и ещё пара концертов в Бразилии. А потом мы пробудем в Европе в последнюю неделю июля — примерно с 26-го или 27-го июля по 18 августа, так что я думаю, что вряд ли мы будем сильно заняты. Но в любом случае именно на этом этапе мы сейчас находимся с EXODUS».

Что касается музыкального направления нового материала EXODUS, Zetro сказал:

«Я не слышал ничего из того, что они сочиняют. Обычно всё начинается с Tom'a [Hunting'a, барабаны] и Gary [Holt'a, гитара]. Так что это будет музыка, а потом барабаны. А затем, когда они соберут все идеи, я услышу кусочки и фрагменты. Всё происходит именно так, но через три-четыре недели разрозненные риффы превращаются в полноценные песни, с текстами и всем остальным. Пластинка "Persona Non Grata", безусловно, прошла этот путь. И в прошлом мы уже делали это подобным образом. Именно это и происходит с EXODUS сейчас».

Souza рассказал, что Napalm Records, с которыми EXODUS подписали новый контракт в прошлом году, с нетерпением ждут начала сотрудничества с группой по продвижению предстоящего альбома:

«Мы сотрудничали с Nuclear Blast более 20 лет. Первой пластинкой на Nuclear Blast был "Tempo Of The Damned", и это было в 2002–2003 году, когда мы подписали с ними контракт. На этом лейбле выпущено всё, что записал бывший вокалист EXODUS Rob Dukes. А когда я вернулся, мы записали "Blood In Blood Out" и "Persona".

Похоже, Napalm очень рады, а это хорошо. У нас были отличные отношения с Nuclear Blast, и они были очень добры к нам. Я думаю, что иногда перемены идут на пользу и приносят глоток свежего воздуха. И я считаю, что мы должны были это сделать. Так что всё сложилось удачно. У нас есть, конечно, Napalm, их сделка с нами была очень хорошей, и это сделка на три альбома, так что у EXODUS в запасе ещё как минимум три пластинки. Сейчас начинается работа над первой из них».




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