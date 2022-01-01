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*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
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*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
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Exodus

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2 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «В мире больше нет логики»

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Robb Flynn и Rick Hunolt присоединились на сцене к EXODUS



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Robb Flynn и Rick Hunolt присоединились на сцене к EXODUS в рамках выступления шестого марта в рамках 3rd And Castro, West Oakland, California — видео доступно ниже.

Watch: EXODUS Joined On Stage By MACHINE HEAD's ROBB FLYNN, Former Guitarist RICK HUNOLT At Oakland Concert























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КомментарииСкрыть/показать 2 )
8 мар 2022, 10:34
На Bonded by Blood забавный чел в маске младенца ввёл музыкантов в ступор:)


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