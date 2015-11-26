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Exodus

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25 ноя 2021 : 		 Аккорды EXODUS выйдут зимой

21 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

19 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «В 90-е мы были неудачниками, а сейчас — легенды»

14 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Топил за Трампа и буду продолжать!»

12 ноя 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Amott — современный Michael Schenker»

12 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «А может, и зря мы так рано выгнали Paul'a»

10 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

10 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Флорида и Алабама, я люблю вас!»

9 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Перезапись дебюта была потерей времени»

2 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о туре 1989: «Принесите мне Джонни, и вперёд!»

1 ноя 2021 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я благодарен науке за спасение»

29 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о совместном концерте с METALLICA: «Мы втоптали их в грязь»

27 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

25 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Мы уже не тусим, деды ведь!»

19 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Это наш лучший альбом!»

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

12 окт 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

3 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми»

29 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

23 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

22 сен 2021 : 		 EXODUS не ссорятся из-за политики

21 сен 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

17 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

16 сен 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Даже без Б... найду с кем тусануть!»

9 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

8 сен 2021 : 		 JOHN TEMPESTA — о выступлении с EXODUS
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|||| сегодня

Аккорды EXODUS выйдут зимой



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17 декабря выйдет 262-страничная книга с аккордами EXODUS "Persona Non Grata", включающая следующие композиции:

* Persona Non Grata

* R.E.M.F.

* Slipping Into Madness

* Elitist

* Prescribing Horror

* The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)

* The Years Of Death And Dying

* Clickbait

* The Fires Of Division

* Cosa Del Pantano

* Lunatic-Liar-Lord

* Antiseed

EXODUS:



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


25 ноя 2021, 15:10		Вот бы все группы мира выпустили офф. аккорды, табы и прочее к своим песням.

R0ck_N_R0lla


25 ноя 2021, 15:48		наконец то с пацанами сможем под гитарку повизжать песни Эксодуса


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