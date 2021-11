сегодня



Аккорды EXODUS выйдут зимой



17 декабря выйдет 262-страничная книга с аккордами EXODUS "Persona Non Grata", включающая следующие композиции:



* Persona Non Grata



* R.E.M.F.



* Slipping Into Madness



* Elitist



* Prescribing Horror



* The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)



* The Years Of Death And Dying



* Clickbait



* The Fires Of Division



* Cosa Del Pantano



* Lunatic-Liar-Lord



* Antiseed







