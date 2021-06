сегодня



Аккорды от EXODUS



EXODUS шестого августа выпускают новую подборку аккордов — "Pleasures Of The Frets: The Guitar Anthology Volume 2", в которую войдут:



* And Then There Were None



* Brain Dead



* Deathamphetamine



* Deranged



* Funeral Hymn



* Good Day To Die



* Impact Is Imminent



* Impaler



* The Last Act Of Defiance



* Only Death Decides



* Piranha



* Salt The Wound







