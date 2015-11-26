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ROB DUKES об EXODUS : «В итоге всё свелось к баблу»



Бывший вокалист EXODUS Rob Dukes в недавнем разговоре с Psychology Today выразил разочарование тем фактом, что Gary Holt выбрал SLAYER вместо EXODUS, хотя официально это не было оформлено:



«Gary был сердцевиной Exodus. И когда Slayer его поманили, он бросил свою группу ради Slayer — бросил всю свою карьеру, своё дело — дело, которое он создал с нуля. Он оставил всё в чужих руках, чтобы присоединиться к Slayer. Чтобы быть в этой группе. В этой удивительной группе. Я не осуждаю его за это; хотя, с другой стороны, ты бросил пятерых друзей, которые были за тебя горой, и с которыми ты колесил по миру добрый десяток лет».



Dukes также рассказал о своём увольнении из Exodus в 2014 году и возвращении своего предшественника Steve'а "Zetro" Souza. Rob, который был у микрофона Exodus в течение девяти лет, считает, что данное решение было продиктовано финансовой необходимостью, так как считалось, что группа сможет зарабатывать больше денег на шоу в «классическом» составе.



«Я думаю, в конце концов всё дело было в бизнесе. И бизнес перевесил дружбу. Я воспринял это на свой счёт, меня это задело. Я клал болт на все эти коммерческие дела, мне было плевать на деньги. Я просто хотел играть. Я скучал по товариществу. Мне не хватало безумных ночей в автобусе по пути в Италию из Испании. И того, как я, Lee [Altus, гитара] и другие ребята просто болтались допоздна, валяли дурака, говорили обо всём, слушали Black Sabbath и спорили о том, кто лучший хоккеист».



Проблем добавило и то, что Dukes женился, и ему пришлось искать новый источник дохода, чтобы обеспечивать семью.



«Я потратил большую часть своих сбережений на переезды по стране, и у меня не было основной работы. Сейчас мне, мать его, 47, и всё приходится начинать заново. Я был просто вне себя. Я не бегал по дому в ярости; дома, с женой, мне приходилось напяливать на себя улыбку и говорить ей, что всё будет хорошо. Но внутри себя я был не просто в ужасе — я был в полном смятении. Если бы у меня не было жены, я бы не паниковал: себя я способен как-то содержать. Но теперь у меня были обязательства перед другим человеком, которого я безмерно люблю и о котором забочусь. И только неделю назад я говорил ей, что проведу с ней жизнь, что буду с ней и в счастье, и в горе, в болезни и радости, и всё прочее. Не иметь возможности обеспечить семью — это просто ужасно. Но имей в виду: все эти мысли были только в моей голове, я не говорил с ней про всё это. Возможно, мне и следовало бы, но я не говорил, потому что не хотел, чтобы она жила в страхе. Я хотел, чтобы она чувствовала, что всё будет хорошо, и что всё наладится. Почти целый год я жил в полной панике, пытаясь свести концы с концами”.















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