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Exodus

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ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу»



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Бывший вокалист EXODUS Rob Dukes в недавнем разговоре с Psychology Today выразил разочарование тем фактом, что Gary Holt выбрал SLAYER вместо EXODUS, хотя официально это не было оформлено:

«Gary был сердцевиной Exodus. И когда Slayer его поманили, он бросил свою группу ради Slayer — бросил всю свою карьеру, своё дело — дело, которое он создал с нуля. Он оставил всё в чужих руках, чтобы присоединиться к Slayer. Чтобы быть в этой группе. В этой удивительной группе. Я не осуждаю его за это; хотя, с другой стороны, ты бросил пятерых друзей, которые были за тебя горой, и с которыми ты колесил по миру добрый десяток лет».

Dukes также рассказал о своём увольнении из Exodus в 2014 году и возвращении своего предшественника Steve'а "Zetro" Souza. Rob, который был у микрофона Exodus в течение девяти лет, считает, что данное решение было продиктовано финансовой необходимостью, так как считалось, что группа сможет зарабатывать больше денег на шоу в «классическом» составе.

«Я думаю, в конце концов всё дело было в бизнесе. И бизнес перевесил дружбу. Я воспринял это на свой счёт, меня это задело. Я клал болт на все эти коммерческие дела, мне было плевать на деньги. Я просто хотел играть. Я скучал по товариществу. Мне не хватало безумных ночей в автобусе по пути в Италию из Испании. И того, как я, Lee [Altus, гитара] и другие ребята просто болтались допоздна, валяли дурака, говорили обо всём, слушали Black Sabbath и спорили о том, кто лучший хоккеист».

Проблем добавило и то, что Dukes женился, и ему пришлось искать новый источник дохода, чтобы обеспечивать семью.

«Я потратил большую часть своих сбережений на переезды по стране, и у меня не было основной работы. Сейчас мне, мать его, 47, и всё приходится начинать заново. Я был просто вне себя. Я не бегал по дому в ярости; дома, с женой, мне приходилось напяливать на себя улыбку и говорить ей, что всё будет хорошо. Но внутри себя я был не просто в ужасе — я был в полном смятении. Если бы у меня не было жены, я бы не паниковал: себя я способен как-то содержать. Но теперь у меня были обязательства перед другим человеком, которого я безмерно люблю и о котором забочусь. И только неделю назад я говорил ей, что проведу с ней жизнь, что буду с ней и в счастье, и в горе, в болезни и радости, и всё прочее. Не иметь возможности обеспечить семью — это просто ужасно. Но имей в виду: все эти мысли были только в моей голове, я не говорил с ней про всё это. Возможно, мне и следовало бы, но я не говорил, потому что не хотел, чтобы она жила в страхе. Я хотел, чтобы она чувствовала, что всё будет хорошо, и что всё наладится. Почти целый год я жил в полной панике, пытаясь свести концы с концами”.



ROB DUKES Looks Back On His Time With EXODUS:




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КомментарииСкрыть/показать 15 )

StygianSaviour


13 фев 2019, 10:43		Бро, а вот давай честно, проблема в том, что все свелось к баблу, или в том, что с тобой этим баблом не поделились?

Orgik


13 фев 2019, 11:06		Мне кажется, что последние абзацы расставляют все точки над и. Бабло светило только классическому составу со скрипучим пьянчугой.

polos


13 фев 2019, 11:26		Вообще не знаю, кто такой этот Роб. Когда вернулся Стив - я снова начал слушать Exodus, при чём здесь бабло?

Kiskenbassker


13 фев 2019, 11:38		По-моему, с Сузой они ненамного больше бабла заработали. К последнему альбому больше всего внимания привлекло не возвращение Сузы, а то, что Кирк Хэммет сыграл соло в одной из песен. Exodus свой успех профукали еще в середине 80-х, а сейчас уже не важно, кто у них на вокале - статус группы будет примерно одинаковым.

Rutger


13 фев 2019, 11:42		Бабло не причем, просто Хольту выпал шанс поиграть в нормальной треш-группе с нормальным вокалистом. Пусть и чужой.

Reflection


13 фев 2019, 11:49		"Нормальный вокалист" в слеер - смешная шутка.

Aiming High


13 фев 2019, 12:06		Бабло всегда решает...Хоть против Роба ничего не имею,он не подходил группе и именно возвращение Сузы на свое законное место позволило Exodus записать отличный альбом и вернуть к себе былой интерес.А то,что Холт пошел на замену Джеффа(R.I.P.) только профит Exodus.

Red One


13 фев 2019, 12:48		Классический пример великовозрастного лузера-нищеброда, ставшего еще и каблуком.

Jack of Diamonds


13 фев 2019, 14:09		Холт все норм сделал. Человек не знающий о Exodus, но слушающий Slayer явно заитерисуется что это за гитарист пришедший на смену Ханнеману и познакомится с его же творчеством.

nabastak_


13 фев 2019, 14:41		Пффффф. Это у него еще детей нет....

НELLECTOR


13 фев 2019, 16:18		>>>Человек не знающий о Exodus, но слушающий Slayer...

...как бэ дебил, разве нет?

Kliops144


13 фев 2019, 18:03		НELLECTOR
Тоже хотел написать нечто подобное, но в более мягкой форме.)

vs918


13 фев 2019, 21:52		задолбал этот нытик ..

Alias


13 фев 2019, 22:40		ну чего прям нытик? обидно ему до сих пор... хотя его хард-коровый вокал к музлу Exodus не особо подходил.

vs918


13 фев 2019, 23:00		Alias ___он скоро уже рыжего переплюнет .. с темой как меня турнули из метлы )))


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