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Exodus

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29 апр 2021 : 		 Гитарист ANTHRAX: «У EXODUS лучший дебют»

27 апр 2021 : 		 Подкинь барабанщику EXODUS на лечение

15 апр 2021 : 		 Барабанщик EXODUS приступил к лечению

13 апр 2021 : 		 У барабанщика EXODUS плоскоклеточный рак

9 апр 2021 : 		 Вокалист EXODUS потерял в весе

7 фев 2021 : 		 Гэри Холт заявил, что EXODUS «уничтожили» METALLICA на концерте 35 лет назад

28 янв 2021 : 		 Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA

8 янв 2021 : 		 EXODUS летом

16 дек 2020 : 		 Новый материал EXODUS выйдет летом

14 дек 2020 : 		 Вышла книга аккордов EXODUS

4 дек 2020 : 		 Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a

26 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами

20 ноя 2020 : 		 Название нового альбома EXODUS

13 окт 2020 : 		 RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS

9 окт 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»

26 сен 2020 : 		 EXODUS записали ударные

1 сен 2020 : 		 EXODUS готовят альбом

1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе
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Гитарист ANTHRAX: «У EXODUS лучший дебют»



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Гитарист ANTHRAX Scott Ian считает, что лучшим дебютным альбомом из всех групп «большой пятёрки» обладают EXODUS. Об этом музыкант сообщил в Инстаграм, опубликовал обложку альбома "Bonded By Blood", поздравив тем самым диск с 36-летием:

«Этот зверюга вышел 36 назад. Лучший дебютный альбом Большой пятёрки? Думаю, да».

ANTHRAX



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Санчез


29 апр 2021, 13:56		А что за большая пятерка, можно о не поподробнее??

olly71


29 апр 2021, 14:10		Санчез Это к большой четвёрке этот еврейка нагло приплюсовал совершенно не заслужено свой ансамбль.

CosmicBear


29 апр 2021, 14:43		Странно, что 5-ка, ведь...
https://darkside.ru/news/128827/

gravitgroove


29 апр 2021, 16:50		хз, так себе альбом, пеpехваливают. ДАже на момент выхода уже нет ничего особенного, так как уже все фишки были pаньше, кpoме говеного, на мой слух, вокала.

CosmicBear


29 апр 2021, 16:57		gravitgroove, послушал сегодня. Полностью согласен

AlexTronenko


29 апр 2021, 17:33		Тоже этот альбом вообще не заходит, перезапись с Дюксом 2008 года намного лучше воспринимается


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