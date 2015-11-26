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Гитарист ANTHRAX: «У EXODUS лучший дебют»



Гитарист ANTHRAX Scott Ian считает, что лучшим дебютным альбомом из всех групп «большой пятёрки» обладают EXODUS. Об этом музыкант сообщил в Инстаграм, опубликовал обложку альбома "Bonded By Blood", поздравив тем самым диск с 36-летием:



«Этот зверюга вышел 36 назад. Лучший дебютный альбом Большой пятёрки? Думаю, да».







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