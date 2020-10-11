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Exodus

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13 окт 2020 : 		 RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS

9 окт 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»

26 сен 2020 : 		 EXODUS записали ударные

1 сен 2020 : 		 EXODUS готовят альбом

1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH

9 май 2020 : 		 Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»

5 май 2020 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста

20 мар 2020 : 		 У гитариста EXODUS/SLAYER симптомы коронавируса

25 фев 2020 : 		 Коронавирус повлиял на TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL

17 фев 2020 : 		 GARY HOLT: «Надеюсь, что альбом EXODUS выйдет до конца года»

12 фев 2020 : 		 EXODUS, TESTAMENT и DEATH ANGEL повезло выжить на Балтике

5 фев 2020 : 		 Вокалист EXODUS о круизе 70 000 Tons Of Metal

29 ноя 2019 : 		 GARY HOLT: «Я разрешаю Кевину Харту носить нашу футболку»

25 ноя 2019 : 		 Аккорды EXODUS
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RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS



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Gary Holt опубликовал фрагмент из студии, в котором бывший гитарист коллектива, RICK HUNOLT, записывает соло для нового альбома EXODUS, релиз которого намечен на начало следующего года на Nuclear Blast.



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Kiskenbassker


13 окт 2020, 16:15		Ну, это не Хэммет, фурора особого не вызовет.

Alex Chernyatinsky


13 окт 2020, 17:15		Классическое для штатовских гитаристов упражнение для развития беглости пальцев. Мысли и, как следствие, музыки не содержит.


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