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Exodus

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14 фев 2022 : 		 Барабанщик EXODUS благодарен науке, врачам и металлистам

5 фев 2022 : 		 Бывший вокалист EXODUS получил фигурку

31 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдом

25 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS полон решимости провести концерты

24 янв 2022 : 		 Гитарист EXODUS — об использовании риффов гитариста METALLICA

6 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о влиянии социальных сетей

5 янв 2022 : 		 Барабанщик EXODUS — о своём здоровье

4 янв 2022 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы любим друг друга невзирая на взгляды»

16 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о том, как бросил пить

5 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Вы не можете заставить людей подчиниться — больше нет»

2 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «В мире больше нет логики»

1 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Политика кликбейта раздражает»

29 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Gary никогда не поносил меня»

25 ноя 2021 : 		 Аккорды EXODUS выйдут зимой

21 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

19 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «В 90-е мы были неудачниками, а сейчас — легенды»

14 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Топил за Трампа и буду продолжать!»

12 ноя 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Amott — современный Michael Schenker»

12 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «А может, и зря мы так рано выгнали Paul'a»

10 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

10 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Флорида и Алабама, я люблю вас!»

9 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Перезапись дебюта была потерей времени»

2 ноя 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о туре 1989: «Принесите мне Джонни, и вперёд!»

1 ноя 2021 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я благодарен науке за спасение»

29 окт 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о совместном концерте с METALLICA: «Мы втоптали их в грязь»

27 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS
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|||| сегодня

Барабанщик EXODUS благодарен науке, врачам и металлистам



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Tom Hunting в рамках недавнего интервью поблагодарил врачей и металлистов за поддержку в сложной ситуации:

«Я очень благодарен металлическому сообществу. Это мощная сила, когда за тобой стоят такие эмоции.

Благодаря науке, медицине на этот раз рак у меня не обнаружен. Так что это здорово. Мне сделали операцию 12 июля, и я приспосабливаюсь к новому образу жизни — другому типу отношений с едой. Но жизнь хороша. Мне больше не нужно проходить химиотерапию, потому что всё уже закончилось. Это потрясающая новость. Благодаря врачам я избежал тяжёлой участи, так что я очень им благодарен.

Я даже не знаю, как всех отблагодарить. Нет слов, чтобы выразить, насколько важна [всеобщая поддержка]. К счастью, у меня есть возможность жить и говорить всем спасибо!»

EXODUS





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