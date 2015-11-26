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Барабанщик EXODUS благодарен науке, врачам и металлистам



Tom Hunting в рамках недавнего интервью поблагодарил врачей и металлистов за поддержку в сложной ситуации:



«Я очень благодарен металлическому сообществу. Это мощная сила, когда за тобой стоят такие эмоции.



Благодаря науке, медицине на этот раз рак у меня не обнаружен. Так что это здорово. Мне сделали операцию 12 июля, и я приспосабливаюсь к новому образу жизни — другому типу отношений с едой. Но жизнь хороша. Мне больше не нужно проходить химиотерапию, потому что всё уже закончилось. Это потрясающая новость. Благодаря врачам я избежал тяжёлой участи, так что я очень им благодарен.



Я даже не знаю, как всех отблагодарить. Нет слов, чтобы выразить, насколько важна [всеобщая поддержка]. К счастью, у меня есть возможность жить и говорить всем спасибо!»







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