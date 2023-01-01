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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 28
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 28
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
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Exodus

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18 окт 2023 : 		 EXODUS обещают сыграть редкое

29 сен 2023 : 		 Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»

2 сен 2023 : 		 Лидер EXODUS о переходе с NUCLEAR BLAST на NAPALM

21 июл 2023 : 		 Гитарист EXODUS мечтает о сольнике

28 июн 2023 : 		 Гитарист EXODUS обещает тяжёлый альбом

20 июн 2023 : 		 EXODUS на NAPALM RECORDS

24 мар 2023 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER готовит мемуары

13 фев 2023 : 		 Испытывали ли участники EXODUS неловкость, что забрали вокалиста LEGACY?

9 фев 2023 : 		 Гитарист EXODUS: «Сочинять риффы? Легко!»

6 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS: «DAVE LOMBARDO вдвойне крут!»

2 фев 2023 : 		 TOM HUNTING выпустил новое видео

14 янв 2023 : 		 Барабанщик EXODUS — о JUDAS PRIEST

26 дек 2022 : 		 Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта

12 дек 2022 : 		 Почему EXODUS не стали популярными?

24 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EXODUS

11 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист EXODUS об увольнении PAUL BALOFF

12 сен 2022 : 		 ROB DUKES присоединился на сцене к EXODUS

30 авг 2022 : 		 Барабанщик EXODUS TOM HUNTING выпустил видео

13 авг 2022 : 		 Видео полного выступления EXODUS

10 авг 2022 : 		 Гитарист EXODUS считает, что было больше одного Лемми

4 авг 2022 : 		 Новое видео от барабанщика EXODUS

12 июл 2022 : 		 EXODUS выступили с гитаристом THE BLACK DAHLIA MURDER

28 июн 2022 : 		 EXODUS будут выступать без LEE ALTUS'а

24 июн 2022 : 		 Бывший вокалист EXODUS — об увольнении из группы: «Мне потребовалось около года, чтобы перестать злиться по этому поводу»

17 май 2022 : 		 Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю как боженька!»

6 апр 2022 : 		 Гитарист EXODUS — о том, как он встретил гитариста METALLICA
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EXODUS обещают сыграть редкое



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Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza пригласил всех на будущие концерты с VIP-пакетом, и добавил:

«Совсем скоро мы поедем и помчимся по штатам вместе с нашими друзьями @fitforanautopsy @darkest_hour_official и @undeathny, так что быстрее бегите искать ближайшую к вам площадку, чтобы на своей шкуре ощутить все тяжесть нашей музыки. Мы сыграем ряд редких композиций, а открывать концерты будем песней, которую никогда за 32 года не играли вживую! Хватайте билетики, покупайте вЫпочки, ведь встреча с нами — то еще событие, кто был — знает! До встречи на площадках!»




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