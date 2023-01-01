сегодня



EXODUS обещают сыграть редкое



Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza пригласил всех на будущие концерты с VIP-пакетом, и добавил:



«Совсем скоро мы поедем и помчимся по штатам вместе с нашими друзьями @fitforanautopsy @darkest_hour_official и @undeathny, так что быстрее бегите искать ближайшую к вам площадку, чтобы на своей шкуре ощутить все тяжесть нашей музыки. Мы сыграем ряд редких композиций, а открывать концерты будем песней, которую никогда за 32 года не играли вживую! Хватайте билетики, покупайте вЫпочки, ведь встреча с нами — то еще событие, кто был — знает! До встречи на площадках!»





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