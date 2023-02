Барабанщик EXODUS: «DAVE LOMBARDO вдвойне крут!»

сегодня



В новом интервью для "Wired In The Empire" Tom'a Hunting'a из EXODUS спросили, как он впервые начал играть на барабанах, на что он ответил:



«Изначально я немного играл на гитаре, я бы сказал "баловался". Я левша, поэтому играл на гитаре левой рукой. Я занимался этим пару лет в младших классах, а потом мне захотелось перейти на ударные. Так что я перешёл на барабаны в средней школе. У меня получилось настроить ударную установку под левую руку, и тогда я действительно смог играть, потому что правой рукой я ни черта не мог делать. Вот с этого и началось моё путешествие.



Многие барабанщики, которые являются левшами, играют открытой постановкой. Многие люди этого не знают, но Dave Lombardo [SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES, MISFITS, TESTAMENT] на самом деле левша, его ведущая рука — левая. Это делает его вдвойне крутым, потому что когда он играет барабанную дробь, одна рука должна находиться над другой. Это безумие. Но благодаря этому он изобрёл своё собственное звучание. Есть много леворуких музыкантов. Например, Will Caroll [из DEATH ANGEL], я называю его goofy-foot, потому что он левша в верхней части тела и исполняет руками тремоло, но его ведущая нога для ударных — правая. Моя правая нога для бас-барабана довольно слабая — у неё нет таких же способностей, как у левой. Из-за этого я иногда попадаю впросак [смеётся]».







