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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Потери в NERVOSA 20
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Tom Morello

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6 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS: «DAVE LOMBARDO вдвойне крут!»

12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO

29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC

9 июн 2021 : 		 TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS

14 май 2021 : 		 DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР

1 май 2021 : 		 TOM MORELLO и PUSSY RIOT вместе

2 мар 2021 : 		 TOM MORELLO станет продюсером фильма

5 ноя 2020 : 		 Новый ЕР TOM MORELLO доступен для прослушивания

1 ноя 2020 : 		 Новое видео TOM'а MORELLO с участием SLASH'а

21 авг 2019 : 		 TOM MORELLO выпустит книгу

10 май 2019 : 		 Новый трек TOM MORELLO

30 янв 2019 : 		 TOM MORELLO выпустил новый клип

6 окт 2018 : 		 Видео с текстом TOM MORELLO

26 сен 2018 : 		 Кавер-версия AC/DC от TOM MORELLO

6 авг 2018 : 		 Новое видео TOM MORELLO
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|||| сегодня

Барабанщик EXODUS: «DAVE LOMBARDO вдвойне крут!»



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В новом интервью для "Wired In The Empire" Tom'a Hunting'a из EXODUS спросили, как он впервые начал играть на барабанах, на что он ответил:

«Изначально я немного играл на гитаре, я бы сказал "баловался". Я левша, поэтому играл на гитаре левой рукой. Я занимался этим пару лет в младших классах, а потом мне захотелось перейти на ударные. Так что я перешёл на барабаны в средней школе. У меня получилось настроить ударную установку под левую руку, и тогда я действительно смог играть, потому что правой рукой я ни черта не мог делать. Вот с этого и началось моё путешествие.

Многие барабанщики, которые являются левшами, играют открытой постановкой. Многие люди этого не знают, но Dave Lombardo [SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES, MISFITS, TESTAMENT] на самом деле левша, его ведущая рука — левая. Это делает его вдвойне крутым, потому что когда он играет барабанную дробь, одна рука должна находиться над другой. Это безумие. Но благодаря этому он изобрёл своё собственное звучание. Есть много леворуких музыкантов. Например, Will Caroll [из DEATH ANGEL], я называю его goofy-foot, потому что он левша в верхней части тела и исполняет руками тремоло, но его ведущая нога для ударных — правая. Моя правая нога для бас-барабана довольно слабая — у неё нет таких же способностей, как у левой. Из-за этого я иногда попадаю впросак [смеётся]».




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6 фев 2023
N
Nicht Von Hier
Так новость всё-таки про Тома Морелло или Exodus?
  Dislike!1

просмотров: 522

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