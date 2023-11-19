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Exodus

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|||| 19 ноя 2023

Вокалист EXODUS о подкладках



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Steve "Zetro" Souza в интервью Syncin' Stanley ответил на вопрос о том, что он думает о вокалистах, использующих подкладки:

«Моё мнение о металлистах, которые не поют? Наверное, тогда им пора завязывать с этим. Я постоянно репетирую. Каждый день я прохожу по пять миль, и во время прогулки я всегда пою либо свои, либо чужие песни, просто для того, чтобы не отвлекаться от практики, и чтобы не полагаться на подобные ухищрения.

Через пару месяцев мне исполнится 60 лет, так что я бы сказал, что почувствовал бы себя обманутым. Если вы идёте на концерт — отсюда и слово "концерт" — и они не поют вживую или используют бэк-треки... EXODUS не из таких групп. Мы не полагаемся на подобные технологии. Наверное, если ты выступаешь на большой арене и хочешь сделать звук более насыщенным, то это нормально. Но я не собираюсь обманывать фанатов, это не мой уровень. Смекаете? Я хочу, чтобы они услышали меня и сказали: "Вот это да, ты поёшь так же хорошо, как пел в 1980-е, или даже лучше, чем на этих пластинках". Так что я думаю, что именно так и нужно поступать.

Я бы никогда не стал использовать фонограмму. Я ненавижу сниматься в клипах, потому что там есть надо просто открывать рот под музыку. Для меня главное — петь вживую. Каждый должен быть в силах сыграть на своём инструменте или же выйти из игры и сказать: "Нет, я больше не могу этого делать. Я больше не могу это петь". Так что не стоит обкрадывать поклонников, которые платят приличные деньги, чтобы ходить на эти концерты...»




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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19 ноя 2023
father
Кстати по видосу из предыдущей новости приятно удивился, что Exodus всё делают по олдскулу, даже вроде как без ушного мониторинга: тупо все хуярят без клика друг под друга, причём (в первую очередь видимо благодаря техничности Хантинга) звучит всё очень складно, т.е. чуваки явно и репетируют до усрачки. Конечно же щас тут распиздятся про крики свиньи, но их наличие не отменяет того, что Exodus вживую всё ещё ебашат за весь район залива, и ещё на сдачу остаётся:)
19 ноя 2023
W
Wasiliy
father, ну не надо говорить за весь района залива про Exodus. Есть ещё Testament,не забыл,который тоже ебашит))
19 ноя 2023
father
Wasiliy, ни в коем случае не хочу обидеть Testament (да им и похуй на меня), эти черти тоже выдают на 200%

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