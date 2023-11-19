19 ноя 2023



Вокалист EXODUS о подкладках



Steve "Zetro" Souza в интервью Syncin' Stanley ответил на вопрос о том, что он думает о вокалистах, использующих подкладки:



«Моё мнение о металлистах, которые не поют? Наверное, тогда им пора завязывать с этим. Я постоянно репетирую. Каждый день я прохожу по пять миль, и во время прогулки я всегда пою либо свои, либо чужие песни, просто для того, чтобы не отвлекаться от практики, и чтобы не полагаться на подобные ухищрения.



Через пару месяцев мне исполнится 60 лет, так что я бы сказал, что почувствовал бы себя обманутым. Если вы идёте на концерт — отсюда и слово "концерт" — и они не поют вживую или используют бэк-треки... EXODUS не из таких групп. Мы не полагаемся на подобные технологии. Наверное, если ты выступаешь на большой арене и хочешь сделать звук более насыщенным, то это нормально. Но я не собираюсь обманывать фанатов, это не мой уровень. Смекаете? Я хочу, чтобы они услышали меня и сказали: "Вот это да, ты поёшь так же хорошо, как пел в 1980-е, или даже лучше, чем на этих пластинках". Так что я думаю, что именно так и нужно поступать.



Я бы никогда не стал использовать фонограмму. Я ненавижу сниматься в клипах, потому что там есть надо просто открывать рот под музыку. Для меня главное — петь вживую. Каждый должен быть в силах сыграть на своём инструменте или же выйти из игры и сказать: "Нет, я больше не могу этого делать. Я больше не могу это петь". Так что не стоит обкрадывать поклонников, которые платят приличные деньги, чтобы ходить на эти концерты...»







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