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Exodus

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23 май 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о здоровье барабанщика

4 май 2021 : 		 Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS

29 апр 2021 : 		 Выход нового альбома EXODUS отложен

29 апр 2021 : 		 Гитарист ANTHRAX: «У EXODUS лучший дебют»

27 апр 2021 : 		 Подкинь барабанщику EXODUS на лечение

15 апр 2021 : 		 Барабанщик EXODUS приступил к лечению

13 апр 2021 : 		 У барабанщика EXODUS плоскоклеточный рак

9 апр 2021 : 		 Вокалист EXODUS потерял в весе

7 фев 2021 : 		 Гэри Холт заявил, что EXODUS «уничтожили» METALLICA на концерте 35 лет назад

28 янв 2021 : 		 Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA

8 янв 2021 : 		 EXODUS летом

16 дек 2020 : 		 Новый материал EXODUS выйдет летом

14 дек 2020 : 		 Вышла книга аккордов EXODUS

4 дек 2020 : 		 Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a

26 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами

20 ноя 2020 : 		 Название нового альбома EXODUS

13 окт 2020 : 		 RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS

9 окт 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»

26 сен 2020 : 		 EXODUS записали ударные

1 сен 2020 : 		 EXODUS готовят альбом

1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation
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Вокалист EXODUS — о здоровье барабанщика



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Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza в рамках недавнего интервью рассказал о состоянии здоровья барабанщика Tom'a Hunting'a, объявившего в прошлом месяце о том, что у него плоскоклеточный рак:

«На самом деле я был вместе со всей группой в прошлый вторник. У нас была фотосессия. И я должен сказать, что Tom выглядит великолепно. И от всех нас и от него тоже: мы хотим поблагодарить всех вас, ребята, за все ваши добрые слова, за всю вашу финансовую поддержку. И я хочу чтобы вы, ребята, знали, что он один из самых сильных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Вот почему он получил так много любви. Он просто замечательный, потрясающий музыкант. Он потрясающий барабанщик — новатор в том, что он делает, — и просто в целом отличный чувак, все его любят.

[Tom] постригся, и я подумал, что он отлично выглядит, чувак. И когда он подошёл к нам, то сказал: "Привет, я Tom Hunting. Я буду заниматься продажей вашего дома". Он выглядит как профессионал. Я ответил ему: "Чёрт, чувак. Я бы на твоем месте не отращивал их обратно".

В любом случае, он великолепен, он отлично выглядит, и он побеждает эту штуку. Как он сказал в прессе, он собирается лупить по ней как по барабану, который должен ему денег, и он делает это прямо сейчас. Когда вы, ребята, услышите, что он сделал на новой пластинке и увидите его вживую, это будет по-настоящему потрясающе для каждого. Когда он появится, это станет ещё более особенным!

Я не хочу рассказывать слишком много, потому что он очень сдержан в таких вещах и не хочет, чтобы я говорил об этом. Я просто хочу, чтобы вы знали, что у него всё прекрасно и он выглядит очень хорошо, и его настрой и все вокруг него очень позитивны. Вот и всё, что я могу сказать. Он справится с этим делом без проблем. И мы увидимся с вами, ребята, прямо в туре!»

EXODUS





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