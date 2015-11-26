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Вокалист EXODUS — о здоровье барабанщика



Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza в рамках недавнего интервью рассказал о состоянии здоровья барабанщика Tom'a Hunting'a, объявившего в прошлом месяце о том, что у него плоскоклеточный рак:



«На самом деле я был вместе со всей группой в прошлый вторник. У нас была фотосессия. И я должен сказать, что Tom выглядит великолепно. И от всех нас и от него тоже: мы хотим поблагодарить всех вас, ребята, за все ваши добрые слова, за всю вашу финансовую поддержку. И я хочу чтобы вы, ребята, знали, что он один из самых сильных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Вот почему он получил так много любви. Он просто замечательный, потрясающий музыкант. Он потрясающий барабанщик — новатор в том, что он делает, — и просто в целом отличный чувак, все его любят.



[Tom] постригся, и я подумал, что он отлично выглядит, чувак. И когда он подошёл к нам, то сказал: "Привет, я Tom Hunting. Я буду заниматься продажей вашего дома". Он выглядит как профессионал. Я ответил ему: "Чёрт, чувак. Я бы на твоем месте не отращивал их обратно".



В любом случае, он великолепен, он отлично выглядит, и он побеждает эту штуку. Как он сказал в прессе, он собирается лупить по ней как по барабану, который должен ему денег, и он делает это прямо сейчас. Когда вы, ребята, услышите, что он сделал на новой пластинке и увидите его вживую, это будет по-настоящему потрясающе для каждого. Когда он появится, это станет ещё более особенным!



Я не хочу рассказывать слишком много, потому что он очень сдержан в таких вещах и не хочет, чтобы я говорил об этом. Я просто хочу, чтобы вы знали, что у него всё прекрасно и он выглядит очень хорошо, и его настрой и все вокруг него очень позитивны. Вот и всё, что я могу сказать. Он справится с этим делом без проблем. И мы увидимся с вами, ребята, прямо в туре!»







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