Гитарист EXODUS — об использовании риффов гитариста METALLICA



Во время появления в новом подкасте "Put Up Your Dukes", который ведёт бывший вокалист EXODUS Rob Dukes, гитарист EXODUS Gary Holt ответил на вопрос, участвовал ли гитарист Kirk Hammett, который уже 39 лет находится в составе METALLICA, в сочинении песен, которые вошли в классический дебютный альбом EXODUS 1985 года "Bonded By Blood":



«Там были риффы, которые я написал, когда Кирк ещё был в группе, и он пытался адаптировать их, пытался немного изменить — по старинке, из серии: "я немного изменил". Я соавтор этого риффа. И это были, кажется, два риффа. Остальные были написаны уже после его ухода. Мы не использовали риффы Kirk'a Hammett'a вплоть до [альбома 2004 года] "Tempo Of The Damned", когда мы записали [раннюю песню EXODUS] "Impaler".

Первыми двумя песнями [EXODUS], законченными после Kirk'a Hammett'a, были "Strike Of The Beast" и "No Love". Самый большой мой талант, если можно назвать это талантом, это моя чёртова память. Я помню, чёрт побери, все. Я помню, как показывал ему... Я могу представить это как фильм, как я показываю Кирку рифф к "Strike Of The Beast", и я могу представить это так, как будто я смотрю фильм, — в репетиционной, я на своём месте, где я играл ему [рифф], и он хочет изменить более высокую ноту на более низкую; я помню всё это так, как будто я смотрю кино. Я помню всё — до мельчайших подробностей. Я помню детали самой бессмысленной херни».

























