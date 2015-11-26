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Exodus

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|||| 24 янв 2022

Гитарист EXODUS — об использовании риффов гитариста METALLICA



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Во время появления в новом подкасте "Put Up Your Dukes", который ведёт бывший вокалист EXODUS Rob Dukes, гитарист EXODUS Gary Holt ответил на вопрос, участвовал ли гитарист Kirk Hammett, который уже 39 лет находится в составе METALLICA, в сочинении песен, которые вошли в классический дебютный альбом EXODUS 1985 года "Bonded By Blood":

«Там были риффы, которые я написал, когда Кирк ещё был в группе, и он пытался адаптировать их, пытался немного изменить — по старинке, из серии: "я немного изменил". Я соавтор этого риффа. И это были, кажется, два риффа. Остальные были написаны уже после его ухода. Мы не использовали риффы Kirk'a Hammett'a вплоть до [альбома 2004 года] "Tempo Of The Damned", когда мы записали [раннюю песню EXODUS] "Impaler".
Первыми двумя песнями [EXODUS], законченными после Kirk'a Hammett'a, были "Strike Of The Beast" и "No Love". Самый большой мой талант, если можно назвать это талантом, это моя чёртова память. Я помню, чёрт побери, все. Я помню, как показывал ему... Я могу представить это как фильм, как я показываю Кирку рифф к "Strike Of The Beast", и я могу представить это так, как будто я смотрю фильм, — в репетиционной, я на своём месте, где я играл ему [рифф], и он хочет изменить более высокую ноту на более низкую; я помню всё это так, как будто я смотрю кино. Я помню всё — до мельчайших подробностей. Я помню детали самой бессмысленной херни».

GARY HOLT:











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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Fixxxer


24 янв 2022, 18:44		Так это Холт научил Кирка так криво играть на гитаре? Аааа...

rassol


24 янв 2022, 18:47		Нет. Это был Сатриани.

resurgamresponses


24 янв 2022, 19:25		такая память дар божий

gravitgroove


24 янв 2022, 20:10		жаль его по-человечески, что ему пpиходится в интеpвью упоминать каких-то потоковых пеpсонажей только потому, что этот самый человек достиг большего в финансовом плане. Жуpналисты от желтезны - меpзкие люди

Rutger


24 янв 2022, 20:45		Кирк Хэммет создал Exodus. Холт украл вывеску

Red One


24 янв 2022, 20:51		Весь какой-либо успех Exodus завязан на гитаристе, ушедшем в Metallica. И тремя десятками лет - позже на другом гитаристе, взятом в Slayer. Слушать Exodus, конечно же, больше не стали.

гладиатор


25 янв 2022, 00:20		Да уж, неудачная попытка пропиарится за счет Хаммета.


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