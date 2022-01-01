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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 26
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 17
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 13
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Exodus

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13 авг 2022 : 		 Видео полного выступления EXODUS

10 авг 2022 : 		 Гитарист EXODUS считает, что было больше одного Лемми

4 авг 2022 : 		 Новое видео от барабанщика EXODUS

12 июл 2022 : 		 EXODUS выступили с гитаристом THE BLACK DAHLIA MURDER

28 июн 2022 : 		 EXODUS будут выступать без LEE ALTUS'а

24 июн 2022 : 		 Бывший вокалист EXODUS — об увольнении из группы: «Мне потребовалось около года, чтобы перестать злиться по этому поводу»

17 май 2022 : 		 Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю как боженька!»

6 апр 2022 : 		 Гитарист EXODUS — о том, как он встретил гитариста METALLICA

4 апр 2022 : 		 У барабанщика EXODUS нашли ещё один тип рака

18 мар 2022 : 		 Новое видео EXODUS

8 мар 2022 : 		 Robb Flynn и Rick Hunolt присоединились на сцене к EXODUS

3 мар 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о худшем концерте

14 фев 2022 : 		 Барабанщик EXODUS благодарен науке, врачам и металлистам

5 фев 2022 : 		 Бывший вокалист EXODUS получил фигурку

31 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдом

25 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS полон решимости провести концерты

24 янв 2022 : 		 Гитарист EXODUS — об использовании риффов гитариста METALLICA

6 янв 2022 : 		 Вокалист EXODUS — о влиянии социальных сетей

5 янв 2022 : 		 Барабанщик EXODUS — о своём здоровье

4 янв 2022 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы любим друг друга невзирая на взгляды»

16 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS — о том, как бросил пить

5 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Вы не можете заставить людей подчиниться — больше нет»

2 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «В мире больше нет логики»

1 дек 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Политика кликбейта раздражает»

29 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист EXODUS: «Gary никогда не поносил меня»

25 ноя 2021 : 		 Аккорды EXODUS выйдут зимой
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Видео полного выступления EXODUS



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Видео полного выступления EXODUS, которое состоялось шестого августа в Барселоне, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)
02. A Lesson In Violence
03. Blood In, Blood Out
04. The Years Of Death And Dying
05. Deathamphetamine
06. Blacklist
07. Piranha
08. Prescribing Horror
09. Bonded By Blood
10. The Toxic Waltz
11. Strike Of The Beast




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