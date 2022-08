сегодня



Видео полного выступления EXODUS



Видео полного выступления EXODUS, которое состоялось шестого августа в Барселоне, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)

02. A Lesson In Violence

03. Blood In, Blood Out

04. The Years Of Death And Dying

05. Deathamphetamine

06. Blacklist

07. Piranha

08. Prescribing Horror

09. Bonded By Blood

10. The Toxic Waltz

11. Strike Of The Beast







просмотров: 124