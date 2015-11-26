Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 24
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 24
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 22
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT 15
[= ||| все новости группы



*

Exodus

*



14 дек 2020 : 		 Вышла книга аккордов EXODUS

4 дек 2020 : 		 Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a

26 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами

20 ноя 2020 : 		 Название нового альбома EXODUS

13 окт 2020 : 		 RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS

9 окт 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»

26 сен 2020 : 		 EXODUS записали ударные

1 сен 2020 : 		 EXODUS готовят альбом

1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH

9 май 2020 : 		 Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»

5 май 2020 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста

20 мар 2020 : 		 У гитариста EXODUS/SLAYER симптомы коронавируса

25 фев 2020 : 		 Коронавирус повлиял на TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL

17 фев 2020 : 		 GARY HOLT: «Надеюсь, что альбом EXODUS выйдет до конца года»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вышла книга аккордов EXODUS



*
zoom
*
* *
Книга аккордов EXODUS альбома "Bonded By Blood" доступна для покупки. В ней есть все ноты к девяти песням с комментариями, расшифровкой занимались Kragen Lum (also of HEATHEN) и лауреат Ernie Ball's "Match The Master" Evan Bradley.

Список песен:

* Bonded By Blood

* Exodus

* And Then There Were None

* A Lesson In Violence

* Metal Command

* Piranha

* No Love

* Deliver Us To Evil

* Strike Of The Beast

EXODUS: 'Bonded By Blood' Guitar Book Now Available



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Kiskenbassker


14 дек 2020, 20:32		По-моему, у них есть альбомы и получше "Bonded by Blood".

Svarg_1349


14 дек 2020, 20:47		Это просто классика вот и все.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 230

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом