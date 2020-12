сегодня



Вышла книга аккордов EXODUS



Книга аккордов EXODUS альбома "Bonded By Blood" доступна для покупки. В ней есть все ноты к девяти песням с комментариями, расшифровкой занимались Kragen Lum (also of HEATHEN) и лауреат Ernie Ball's "Match The Master" Evan Bradley.



Список песен:



* Bonded By Blood



* Exodus



* And Then There Were None



* A Lesson In Violence



* Metal Command



* Piranha



* No Love



* Deliver Us To Evil



* Strike Of The Beast







+1 -0



( 2 ) просмотров: 230