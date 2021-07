сегодня



Музыканты EXODUS , MACHINE HEAD, HIRAX исполняют EXODUS



Музыканты EXODUS, MACHINE HEAD, HIRAX и FORBIDDEN исполнили классическую тему EXODUS "A Lesson In Violence" вместе с THE BONELESS ONES на благотворительном концерте в Holy Diver, Sacramento, California, посвящённом сбору средств на лечение барабанщика EXODUS Tom'a Hunting'a.

























+1 -1



( 1 ) просмотров: 265