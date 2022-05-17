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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
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*Новое видео BEHEMOTH 11
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*

Exodus

*



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|||| 17 май 2022

Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю как боженька!»



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Gary Holt отметил 333 день трезвости, случившийся 15 мая:

«Тройная тройка сегодня, и так классно я никогда себя не ощущал. Когда я решил бросить пить, я подумал, смогу ли я по-прежнему оставаться маньяком на сцене, уменьшится ли моя неистовость без пива, чтобы "раскрепостить" меня, выпустить животное на сцену? Ни в коем случае. Мне повезло, что у меня было несколько разогревающих концертов перед туром, чтобы адаптироваться, но совершенно никаких изменений, кроме того, что я играю как никогда лучше, мой уровень энергии не ослабевает ни на йоту, а на последней песне у меня столько же энергии, сколько и на первой, и я обычно ложусь спать ещё до полуночи! Это потрясающе. И я благодарю свою жену @lisaholt777 за то, что она поддержала меня в этих жизненных переменах. Жаль, что я не сделал этого много лет назад. Но когда пришло время, оно пришло!

Сегодня второй вечер в Джолиете! Вздрогнем!»




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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17 май 2022
C
Corpsegrinder04
Главное чтобы и вялого не брал.
Like!3
17 май 2022
o
olly71
Грех такую дату пропускать . По такому поводу надо конечно выпить .
17 май 2022
f
father
Лень искать, но он ведь уже год назад говорил, что перестал брать в рот?
17 май 2022
M
Mich
father, https://darkside.ru/news/138121/ в декабре говорил, видимо, на тот момент уже какое-то время не бухал
17 май 2022
M
Mich
"Когда я решил бросить пить, я подумал, смогу ли я по-прежнему оставаться маньяком на сцене, уменьшится ли моя неистовость без пива"

Вот никогда не понимал такую точку зрения. Пиво - это потупить, кинцо посмотреть, уссаться и после отправиться баиньки, а он говорит об этом как о каком-нибудь энергетике
17 май 2022
ElectricRetard
Mich, когда ты многолетний алкаш, без алкоголя ты абсолютно вялое тело, но стоит бахнуть пивасика и ты царь горы. Ну и не будем забывать, что ты банально более раскованно себя чувствуешь, вот и тянет по сцене прыгать, орать, рыгать и кидать козу.
Like!3
17 май 2022
M
Mich
ElectricRetard, фиг знает, видимо всё индивидуально. Мне стоит пару стаканов выпить - и всё, я зеваю и тупею ))
17 май 2022
ElectricRetard
Mich, мне кажется зависит от активности. Если я сяду смотреть кинцо меня реально размажет. А вот если я после бара в метро домой еду и в ушах какой-нибудь трэш митол долбит, то я тот долбоеб на которого косо смотрят, ибо хули он трясется, башкой крутит и играет на воображаемой гитаре, бгг.
Like!2
17 май 2022
f
father
Mich, а вот после третьего открывается второе дыхание;)

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