17 май 2022



Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю как боженька!»



Gary Holt отметил 333 день трезвости, случившийся 15 мая:



«Тройная тройка сегодня, и так классно я никогда себя не ощущал. Когда я решил бросить пить, я подумал, смогу ли я по-прежнему оставаться маньяком на сцене, уменьшится ли моя неистовость без пива, чтобы "раскрепостить" меня, выпустить животное на сцену? Ни в коем случае. Мне повезло, что у меня было несколько разогревающих концертов перед туром, чтобы адаптироваться, но совершенно никаких изменений, кроме того, что я играю как никогда лучше, мой уровень энергии не ослабевает ни на йоту, а на последней песне у меня столько же энергии, сколько и на первой, и я обычно ложусь спать ещё до полуночи! Это потрясающе. И я благодарю свою жену @lisaholt777 за то, что она поддержала меня в этих жизненных переменах. Жаль, что я не сделал этого много лет назад. Но когда пришло время, оно пришло!



Сегодня второй вечер в Джолиете! Вздрогнем!»





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