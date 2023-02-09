сегодня



Гитарист EXODUS: «Сочинять риффы? Легко!»



Во время участия в радиошоу Full Metal Jackie гитарист EXODUS Gary Holt ответил на вопрос о том, почему для него и его коллег по группе по-прежнему важно создавать новую музыку, даже после того, как экономические условия музыкальной индустрии полностью изменили подход к выпуску альбомов:



«Можно постоянно играть одно и то же снова и снова. Думаю, проще всего сказать, что мне нужно создавать новую музыку, это держит меня в тонусе и поддерживает мой интерес. Если я буду просто ездить в туры и говорить себе: "У нас достаточно альбомов, мы просто будем часто менять сет-лист, и нам больше не нужно будет создавать новую музыку", мне быстро всё это бы наскучило, и я бы, наверное, не захотел больше этим заниматься. Я имею в виду, что мы делаем сокрушительные, убийственные альбомы, которые могут сравниться с любой классикой. Поэтому мы не пичкаем публику кучей новых песен, которые они не хотят слышать. Люди хотят слышать то, что им нравится. И я хочу это играть, это делает меня счастливым. Это делает счастливыми всех нас».



Что касается планов EXODUS по сочинению нового материала, Holt сказал:



«У меня всегда есть куча риффов. У меня есть, наверное, тысяча риффов, которые я не использовал на последнем альбоме. Иногда так получается просто потому, что у меня ОКР, и я зацикливаюсь на последнем риффе и не хочу возвращаться назад и слушать другие вещи. А иногда я нахожу действительно замечательные вещи десятилетней давности — из серии: "Вот это да, как я это не использовал?" Сочинять риффы легко. После этого североамериканского тура с ANTHRAX и BLACK LABEL SOCIETY у меня будет три месяца отпуска, и я начну работать над новым альбомом».



Когда ведущий Full Metal Jackie упомянул истории о том, как артисты хранили риффы на своих телефонах или компьютерах, а потом телефоны терялись или компьютеры ломались, Gary сказал:



«Вот в чём разница между мной и другими музыкантами: я просто сочиняю новые. Я напишу рифф прямо сейчас, без гитары в руках. Легко. Писать риффы — это как дышать; это не сложно, если вы любите это занятие. У меня есть диктофон на телефоне, и они записаны на диктофон. У меня очень много риффов. И некоторые из лучших вещей, возможно, никогда не будут использованы, потому что я придумаю что-то другое, и мне не захочется копаться в архивах. Иногда [барабанщик EXODUS] Tom Hunting заставляет меня это делать, и тогда мы находим настоящие жемчужины. Некоторые из моих любимых вещей на альбоме будут именно такими. Но если бы я потерял их все, я бы просто сочинил новые».







+1 -0



( 5 ) просмотров: 603

