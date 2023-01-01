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*Новое видео THERION 30
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 25
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 17
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 13
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Exodus

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18 дек 2023 : 		 Видео с выступления EXODUS

24 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о мотивации

20 ноя 2023 : 		 EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent'

19 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о подкладках

18 ноя 2023 : 		 EXODUS открыли тур

19 окт 2023 : 		 Новый альбом EXODUS выйдет в 2024 году

18 окт 2023 : 		 EXODUS обещают сыграть редкое

29 сен 2023 : 		 Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»

2 сен 2023 : 		 Лидер EXODUS о переходе с NUCLEAR BLAST на NAPALM

21 июл 2023 : 		 Гитарист EXODUS мечтает о сольнике

28 июн 2023 : 		 Гитарист EXODUS обещает тяжёлый альбом

20 июн 2023 : 		 EXODUS на NAPALM RECORDS

24 мар 2023 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER готовит мемуары

13 фев 2023 : 		 Испытывали ли участники EXODUS неловкость, что забрали вокалиста LEGACY?

9 фев 2023 : 		 Гитарист EXODUS: «Сочинять риффы? Легко!»

6 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS: «DAVE LOMBARDO вдвойне крут!»

2 фев 2023 : 		 TOM HUNTING выпустил новое видео

14 янв 2023 : 		 Барабанщик EXODUS — о JUDAS PRIEST

26 дек 2022 : 		 Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта

12 дек 2022 : 		 Почему EXODUS не стали популярными?

24 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EXODUS

11 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист EXODUS об увольнении PAUL BALOFF

12 сен 2022 : 		 ROB DUKES присоединился на сцене к EXODUS

30 авг 2022 : 		 Барабанщик EXODUS TOM HUNTING выпустил видео

13 авг 2022 : 		 Видео полного выступления EXODUS

10 авг 2022 : 		 Гитарист EXODUS считает, что было больше одного Лемми
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Видео с выступления EXODUS



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Видео с выступления EXODUS, которое состоялось 12 декабря в The Machine Shop, Flint, Michigan, доступно для просмотра ниже.






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