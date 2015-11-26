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Exodus

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17 авг 2021 : 		 JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS

17 авг 2021 : 		 EXODUS готовят комиксы

11 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS о задержке

9 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS вспоминает, как покупал дурь у Лемми

29 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS о своем здоровье

28 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS свободен!

22 июл 2021 : 		 Музыканты EXODUS, MACHINE HEAD, HIRAX исполняют EXODUS

20 июл 2021 : 		 Видео с выступления кавер-группы AC/DC с вокалистом EXODUS

13 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS успешно перенес операцию

6 июл 2021 : 		 Барабанщику EXODUS проведут операцию

28 июн 2021 : 		 Аккорды от EXODUS

20 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS решил бросить

7 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS отвечает на вопросы

26 май 2021 : 		 Барабанщик EXODUS выступит с группой уже летом

23 май 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о здоровье барабанщика

4 май 2021 : 		 Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS

29 апр 2021 : 		 Выход нового альбома EXODUS отложен

29 апр 2021 : 		 Гитарист ANTHRAX: «У EXODUS лучший дебют»

27 апр 2021 : 		 Подкинь барабанщику EXODUS на лечение

15 апр 2021 : 		 Барабанщик EXODUS приступил к лечению

13 апр 2021 : 		 У барабанщика EXODUS плоскоклеточный рак

9 апр 2021 : 		 Вокалист EXODUS потерял в весе

7 фев 2021 : 		 Гэри Холт заявил, что EXODUS «уничтожили» METALLICA на концерте 35 лет назад

28 янв 2021 : 		 Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA

8 янв 2021 : 		 EXODUS летом

16 дек 2020 : 		 Новый материал EXODUS выйдет летом
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|||| сегодня

EXODUS готовят комиксы



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EXODUS вместе с Incendium выпустят "Tales Of The Damned" в четырёх частях, раскрывающих классику группы. "Organist" будет также выпущен как фигурка.

EXODUS Teams Up With INCENDIUM For




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Санчез


17 авг 2021, 10:49		бизнес сука...

AlexTronenko


17 авг 2021, 11:18		Exodus там барабанщика для тура поменяли а вы про комиксы )))Не зря Гари Холт выкладывал в своей инсте как пару месяцев назад с Джоном Темпестой тусил, вот тогда и пробивал возможность пригласить его для тура

Corpsegrinder04


17 авг 2021, 11:20		Комиксы и комиксы. До сувенирных презервативов Cannibal Corpse далеко.

father


17 авг 2021, 11:33		AlexTronenko, а я думаю, что Хантинг постепенно вообще из состава выйдет, после таких-то пороцедурок

Kliops144


17 авг 2021, 12:03		А я предполагал, что позовут Бостафа.

father


17 авг 2021, 12:22		Это да, Бостаф был очевиден, но там у них свои схемы

Paffoss


17 авг 2021, 16:19		А то, как они бессовестно расстались с Робом, с которым записали 4 НАИКРУТЕЙШИХ альбома в своей дискографии, в комиксах тоже будет?)


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