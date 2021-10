сегодня



Вокалист EXODUS : «Это наш лучший альбом!»



Steve "Zetro" Souza в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, считает ли он новую пластинку лучшим альбомом группы:



«Да, определённо. Когда мы его записывали и после того, как закончили, мы говорили это, но люди отвечали: "Ну как ты можешь так говорить, когда есть "Bonded [By Blood]", "Fabulous [Disaster]", "Tempo Of The Damned", "Exhibit B[: The Human Condition]", но да, это именно он". Мы все так думаем; мы все это знаем — все сходятся на этом. Все наши выступления, я думаю, они говорят сами за себя. Каждый из нас прикрывал друг друга. Это был отличный способ записать композиции, весь альбом».































