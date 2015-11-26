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Exodus

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Гитарист EXODUS — о том, как бросил пить



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Gary Holt в рамках недавней беседы рассказал о том, как пришёл к решению бросить пить:

«Как и миллионы людей по всему миру, я стал жертвой пандемии. На гастролях я всегда держался и никогда не доходил до стадии похмелья. Может быть, один раз за пятинедельное турне я просыпался с небольшой головной болью, и тогда в одну из ночей мы решали устроить дискотеку, включали фанк-музыку и употребляли несколько лишних бутылок пива. Но потом я приходил домой и пил только тогда, когда смотрел спорт или принимал гостей — пару кружек пива. Я шёл на концерт и выпивал две кружки пива. А потом у меня не оставалось ничего, кроме свободного времени. Сейчас я живу почти в лесу, и я сидел на улице — там красиво, лето, вокруг меня дубы, и я просто начинал пить. Я выпивал 12–13 бутылок пива, и я пил эти двойные, тройные IPA с 10–11 процентами алкоголя. Потому что я всегда был пивным снобом; я доставал свой бокал для соответствующего пива, которое я пил. И дошло до того, что я впал в депрессию, когда выпивал; я больше не был счастлив. Потому что у меня отняли все средства к существованию. Я испытываю те же стресс и напряжение, что и все остальные. Поэтому я решил, что раз я перестал курить, бросил принимать наркотики много лет назад — почти 20 лет назад — так что я смогу жить и без алкоголя. В этом нет ничего страшного. Я имею в виду, я всё ещё пью безалкогольное пиво, и есть несколько реально хороших сортов. Мне не хватает именно вкуса пива; я не скучаю по возбуждающим ощущениям. К тому же оно обладает сильным эффектом плацебо».

На вопрос, думает ли он, что ему будет труднее оставаться трезвым после возвращения в турне, он ответил:

«Нет, совсем нет. Это не значит, что у меня лучше сила воли, чем у кого-либо другого, но я не испытываю тяги или желания пить. Я парень, который, когда бросает что-то, просто бросает и завязывает с этим. Я тусуюсь с другими участниками группы, я ужинал дважды за выходные, и Lee [Altus, гитарист EXODUS] пьёт настоящее пиво, а я пью Heineken 0.0. Я никогда не думал: "Хм, я хочу то же, что и он". Меня это больше не привлекает».

EXODUS





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

resurgamresponses


16 дек 2021, 18:02		нихрена себе и курить и пить бросил.
ну в принципе это возможно, знаю таких людей

Alias


16 дек 2021, 18:11		Все возможно при желании. Вот только нахрена выжирать по 12 бутылок, чтобы потом что-то бросать?

YNWA


16 дек 2021, 18:26		Ну, проще бутылку вискаря всосать и торкнет норм. А с 12 бутылок пивандрия только ссать бегать, как ненормальный)
Вообще, я уже несколько лет сократил до минимума алкоголь и это замечательно. Жена и маленький сынишка к этому располагают. Если бы не они, я бы, наверное, уже спился как тварь)


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