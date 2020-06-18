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Exodus

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Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation



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Гитарист EXODUS отреагировал на статью о пересмотре договоренностей со стороны Live Nation в отношении музыкантов и написал в своём Инстаграм-аккаунте следующее:

«Итак, Live Nation решили, что у них сложные времена, и поэтому они будут платить артистам на двадцать процентов меньше, а также платить всего 25% от гонорара в случае отмены против действующих сейчас ста, однако если артист отменит концерт, он будет вынужден заплатить двойной гонорар промоутерам. И 30% от продажи мерчендайза тоже в минус. Это будет окончательным гвоздём в рок- и металл-гроб. И так после потери 20% от мерчендайза они отрезают ещё. Сатана запрещает тебе отменять шоу из-за болезни. Посмотрите, сколько эти люди заработали в прошлом году, и проверьте, насколько обливается ваше сердце за их потерянные доходы».

Это сообщение прокомментировал Scott Ian из ANTHRAX:

«И вы понимаете, что хэдлайнеры и группы из списка А не получили никаких сокращений, потому что без них не будет никаких фестивалей. А вот средний класс опустили».

На это Gary ответил: «Бинго!!! Хэдлайнеры всё получат, мы в бешенстве, и ожидается, что мы ещё и должны сказать спасибо за бесячий стрим!»

К беседе присоединился и гитарист VIO-LENCE Phil Demmel:

«Тупой вопрос, но мы должны играть на их площадках?»

Принадлежащий Live Nation Ticketmaster сейчас столкнулся с рядом исков за невозвращённые деньги за билеты из-за отмен и переносов концертов в связи с пандемией.

EXODUS
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So live nation has decided life has been hard on them, so now they’re gonna pay artist 20 percent less, only pay 25% when a promoter cancels, versus the usual 100%, but if you cancel they want double your guarantee back. And 30% of your merch to go with it. This could be the final nail in the rock and metal coffin. That lost 20 percent now comes out of a bands merch, which they take a bigger cut of. Satan forbid you have to cancel a show due to illness. Swipe to see how much these people made last year and see if your heart bleeds for their lost revenue. Saw this posted by @robbflynn after reading it on @loudwire so I thought I’d check their finances. Lame

Публикация от Gary Holt (@garyholt_official)




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