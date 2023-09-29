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Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»



В новом интервью STL Tones гитариста EXODUS Gary Holt'a спросили, как ему удаётся продолжать творить после более чем четырёх десятилетий сочинения и исполнения музыки. Он ответил:



«Я просто люблю риффы. Я очень сильно люблю риффы. Я люблю их сочинять. Я пишу их во сне. Я пишу их, когда иду по продуктовому магазину. Вдохновение может настигнуть где угодно, и я постоянно ищу новый способ, в рамках параметров моей группы и моего собственного стиля, как соединить ноты и аккорды. И мне это нравится — я люблю сам процесс. И когда ты находишь что-то действительно убойное, а затем получается волшебное сочетание, например, у тебя есть четыре разных варианта риффа, а затем ты находишь правильный способ соединить их вместе, это вызывает улыбку на твоём лице, и ты понимаешь, что у тебя что-то получилось, — вот в чём для меня смысл всего этого. Я просто люблю риффы. Я буду сочинять их, когда состарюсь и буду лежать на смертном одре. Возможно, я напишу рифф прямо на последнем издыхании».



Что касается процесса сочинения песен, Gary сказал:



«Мой способ сочинения песен — это импровизация. Всё начинается с гитары, и я просто играю. Я не просто бессистемно играю. У меня есть идея, чего я хочу добиться, но я совершенно не знаю, как я это сделаю. Но если мне хочется чего-то супердикого, риффового и пентатонического, я буду работать в этих рамках, пока не получится что-то классное. Иногда это происходит сразу. Иногда песня появляется и создаётся за час. Иногда, как в случае с новой песней, над которой я работаю сейчас, я работаю над ней около пяти дней, и мне кажется, что я только-только нащупал основной рифф. Потому что у меня было 10 или 20 вариантов. И какой из них подходит? Я не знаю. Они все убойные. И большинство людей были бы довольны, но я должен был найти тот самый рифф. Я должен был превратить 20 в один. И иногда кажется, что там 20 риффов. Но что бы ни случилось, я просто следую за риффом».



Holt также рассказал о работе над новым материалом:



«Tom [Hunting], мой барабанщик, только что вернулся из отпуска, и ему очень хочется играть, а я говорю: "Мы ещё не на готовы". Мне нужен запас риффов, а потом мы придём в студию и доработаем их. И иногда, когда мы собираемся вместе, вся песня уже готова. Иногда она готова на 90 процентов. Иногда идея полностью меняется на 180 градусов и совсем не похожа на то, с чего всё начиналось, и всё это будет происходить только с ним и со мной. Никогда не знаешь, что получится. Но сейчас я сказал ему: "Потерпи". Я работаю над тем, чтобы у меня был материал, который мы могли бы доработать во время импровизации. Но иногда я слышу ритм в своей голове, а потом слышу его в реальности, потому что я не трачу время на домашние записи и всё такое. Я знаю, что происходит; я знаю, куда я направляюсь. И мы всё ещё придерживаемся старой школы. Я записываю всё на свой телефон. Если бы мой старый четырёхдорожечный кассетный магнитофон всё ещё работал, я бы до сих пор им пользовался. Потому что у меня был встроенный микрофон. Так что мне даже не нужно было возиться с микрофоном, я просто прикладывал его к усилителю. Лично для меня лучше просто работать в одиночку с риффом, и я беру свой телефон, чтобы не забыть его».







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