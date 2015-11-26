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Exodus

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21 сен 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

17 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

16 сен 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Даже без Б... найду с кем тусануть!»

9 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

8 сен 2021 : 		 JOHN TEMPESTA — о выступлении с EXODUS

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

24 авг 2021 : 		 Видео с выступления EXODUS

20 авг 2021 : 		 Новая песня EXODUS

17 авг 2021 : 		 JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS

17 авг 2021 : 		 EXODUS готовят комиксы

11 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS о задержке

9 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS вспоминает, как покупал дурь у Лемми

29 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS о своем здоровье

28 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS свободен!

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20 июл 2021 : 		 Видео с выступления кавер-группы AC/DC с вокалистом EXODUS

13 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS успешно перенес операцию

6 июл 2021 : 		 Барабанщику EXODUS проведут операцию

28 июн 2021 : 		 Аккорды от EXODUS

20 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS решил бросить

7 июн 2021 : 		 Гитарист EXODUS отвечает на вопросы

26 май 2021 : 		 Барабанщик EXODUS выступит с группой уже летом

23 май 2021 : 		 Вокалист EXODUS — о здоровье барабанщика

4 май 2021 : 		 Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS

29 апр 2021 : 		 Выход нового альбома EXODUS отложен

29 апр 2021 : 		 Гитарист ANTHRAX: «У EXODUS лучший дебют»
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TOM HUNTING выступил с EXODUS



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TOM HUNTING вернулся в состав EXODUS и отыграл с ними концерт 18 сентября в Thee Parkside, Сан-Франциско, Калифорния, и исполнил "Metal Command".

EXODUS Drummer TOM HUNTING Performs Live For First Time Since Undergoing Total Gastrectomy (Video)





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

AlexTronenko


21 сен 2021, 12:44		Вообщето он не с exodus выступил, а с какимито чуваками исполнил песню exodus


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