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TOM HUNTING выступил с EXODUS



TOM HUNTING вернулся в состав EXODUS и отыграл с ними концерт 18 сентября в Thee Parkside, Сан-Франциско, Калифорния, и исполнил "Metal Command".







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