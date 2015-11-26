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Вокалист EXODUS : «Мы уже не тусим, деды ведь!»



Steve "Zetro" Souza в недавнем интервью заметил, что они уже не такие "wild men", какие были на раннем этапе карьеры:



«По мере того, как мы становились старше, это просто естественный процесс. Мне и Gary [Holt'у, гитаристу EXODUS] по 57 лет, так что мы оба уже деды. Поэтому подобный образ жизни больше не для нас. У меня в организме уже много лет нет алкоголя. Я не пью газировку, сок или что-то ещё; я просто пью воду. Мы на 100 % избавились от всего этого. Поэтому выступления стали гораздо более чёткими, гораздо более запоминающимися. И когда вы выходите на сцену, теперь всё дело в выступлении. А не в том, чтобы сказать: "О, чёрт, чувак. Что будет после сегодняшнего вечера? У нас тут куча баб. Не могу дождаться, когда уйду со сцены, выпью пива и пойду гулять, ...ться и хорошо проводить время". Теперь всё не так, всё даже близко не так — всё повернулось на 180 [градусов].



За кулисами и правда ничего не происходит. Нет никаких вечеринок. Никто не бегает по девчонкам. Как я уже сказал, мы деды — такого дерьма больше нет. Никто не принимает наркотики; мы не принимаем наркотики. Так что самое серьёзное, что может случиться — пара кружек пива, пара рюмок и разговоры между парнями. Потому что я, Gary, Jack [Gibson, басист EXODUS] не пьём. Gary только недавно бросил, я не пью с 2009-го, Jack, я думаю, бросил чуть позже. Время от времени мы бываем в каком-нибудь месте, и [кто-то говорит]: "О, чувак, ты должен попробовать это пиво", тогда я выпиваю стакан пива. Я не против попробовать, но я ни за что не буду сидеть там и повторять: "Чувак, давай ещё". Мне это просто нужно, вот и всё».







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