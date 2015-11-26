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Exodus

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|||| 4 янв 2022

Гитарист EXODUS: «Мы любим друг друга невзирая на взгляды»



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В рамках недавнего интервью Gary Holt сказал, что различие политических взглядов не влияет на единство группы:

«Мы принадлежим к одной из последних вымирающих пород — противоположных концов политического спектра, которые все еще любят друг друга и ладят. Если бы весь мир мог быть больше похож на EXODUS, нам бы жилось намного лучше. [Смеется].

Три пятых EXODUS — консерваторы, две пятых — либералы, причем я скорее даже центрист. И мы по-прежнему остаемся братьями по жизни.

Вы не спорите о политике и религии с людьми, с которыми вы не согласны; так всегда говорят. Так и мы, как группа, не садимся в автобус и не начинаем спорить о политике. Мы лучше поговорим о том, кто лучше: UFO или RAINBOW».

GARY HOLT On EXODUS: We 'Love Each Other And Get Along' Despite Different Political Ideologies





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