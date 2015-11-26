4 янв 2022



Гитарист EXODUS : «Мы любим друг друга невзирая на взгляды»



В рамках недавнего интервью Gary Holt сказал, что различие политических взглядов не влияет на единство группы:



«Мы принадлежим к одной из последних вымирающих пород — противоположных концов политического спектра, которые все еще любят друг друга и ладят. Если бы весь мир мог быть больше похож на EXODUS, нам бы жилось намного лучше. [Смеется].



Три пятых EXODUS — консерваторы, две пятых — либералы, причем я скорее даже центрист. И мы по-прежнему остаемся братьями по жизни.



Вы не спорите о политике и религии с людьми, с которыми вы не согласны; так всегда говорят. Так и мы, как группа, не садимся в автобус и не начинаем спорить о политике. Мы лучше поговорим о том, кто лучше: UFO или RAINBOW».







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