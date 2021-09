17 сен 2021



Видео с текстом от EXODUS



EXODUS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Clickbait". Этот трек взят из альбома "Persona Non Grata", выход которого запланирован на 19 ноября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Persona Non Grata



02. R.E.M.F.



03. Slipping Into Madness



04. Elitist



05. Prescribing Horror



06. The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)



07. The Years Of Death And Dying



08. Clickbait



09. Cosa Del Pantano



10. Lunatic-Liar-Lord



11. The Fires Of Division



12. Antiseed

























