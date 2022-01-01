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Exodus

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Вокалист EXODUS — о худшем концерте



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Steve "Zetro" Souza в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какое худшее шоу было в его жизни:

«Я помню, мы были в туре "Headbangers Ball" [с ANTHRAX и HELLOWEEN в 1989 году] и играли в Новом Орлеане. А я люблю Slurpees — уже не так сильно, потому что в последнее время я изменился, но я люблю Slurpees. Мы приехали во Французский квартал, а "Hurricanes" — это как "Slurpees" с грёбаным алкоголем внутри. Так что я пил их, и я не чувствовал вкуса выпивки, а ведь это напитки с высоким содержанием алкоголя. И я выпил около пяти таких коктейлей. И в тех турах мы выходили на сцену в 7:30 или около того, в восемь часов. Это были гастроли на арене, поэтому мы выходили рано. Выступали HELLOWEEN, потом мы. Так что мы должны были выйти на сцену в 7:30. И я вышел на сцену, и я выглядел хуже всех, потому что я был просто в стельку пьян; я даже не мог вспомнить слова, и меня крутило. И это было просто ужасно. Так что Gary [Holt, гитарист EXODUS] был мной не слишком доволен.

Я никогда раньше не был во Французском квартале, поэтому с нами была наш менеджер Toni [Isabella], и она сказала: "О, давайте возьмём такси и поедем". А я хожу вокруг. Я такой: "Подожди минутку. У них есть питейные заведения прямо на улице? Да пошёл я. Что у вас есть такого, что по вкусу похоже на Slurpee?" А они: "У меня есть "Hurricane". Я говорю: "Окей. Круто. Это действительно похоже по вкусу на Slurpee". Я [выпил] пять таких — пять! И сейчас, если бы я выпил половину одного, меня бы стошнило, не говоря уже о пяти таких напитках. Но мне тогда было 26 лет, и в те времена мы устраивали вечеринки, так что нельзя сказать, что моё тело не было как у атлета, физически готово к этому. Но это было, наверное, самое худшее время на сцене. Хотя я скажу — не сочтите за высокомерие — я стараюсь никогда не устраивать плохих шоу, независимо от того, насколько серьёзно мне нужно к этому готовиться».

EXODUS Singer STEVE





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