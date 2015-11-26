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Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a



Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza похвалил то, что сделал TOM HUNTING на новом альбоме группы, "Persona Non Grata", релиз которого намечен на следующий год:



«Он был просто монстром — с ума сойти. Никогда не видел на записи его таким сконцентрированным. Наш посыл был прост: давайте сделаем настолько крутую штуку? насколько мы способны сделать. И Tom рвал и метал. Подождите, пока сами не услышите, и вы всё поймёте».













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