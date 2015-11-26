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*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 32
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Exodus

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4 дек 2020 : 		 Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a

26 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами

20 ноя 2020 : 		 Название нового альбома EXODUS

13 окт 2020 : 		 RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS

9 окт 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»

26 сен 2020 : 		 EXODUS записали ударные

1 сен 2020 : 		 EXODUS готовят альбом

1 авг 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»

19 июл 2020 : 		 EXODUS работают над новым материалом

16 июл 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»

2 июл 2020 : 		 EXODUS готовятся к работе в студии

23 июн 2020 : 		 Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»

23 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation

22 июн 2020 : 		 Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL

19 июн 2020 : 		 EXODUS начнут запись осенью

11 июн 2020 : 		 Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе

8 июн 2020 : 		 GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS

27 май 2020 : 		 Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH

9 май 2020 : 		 Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»

5 май 2020 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19

31 мар 2020 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста

20 мар 2020 : 		 У гитариста EXODUS/SLAYER симптомы коронавируса

25 фев 2020 : 		 Коронавирус повлиял на TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL

17 фев 2020 : 		 GARY HOLT: «Надеюсь, что альбом EXODUS выйдет до конца года»

12 фев 2020 : 		 EXODUS, TESTAMENT и DEATH ANGEL повезло выжить на Балтике
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Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a



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Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza похвалил то, что сделал TOM HUNTING на новом альбоме группы, "Persona Non Grata", релиз которого намечен на следующий год:

«Он был просто монстром — с ума сойти. Никогда не видел на записи его таким сконцентрированным. Наш посыл был прост: давайте сделаем настолько крутую штуку? насколько мы способны сделать. И Tom рвал и метал. Подождите, пока сами не услышите, и вы всё поймёте».

EXODUS





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

klim


4 дек 2020, 11:25		Хантинг, конечно, уникальный барабанщик: у него практически отсутствует пальцевая техника, но он умудряется играть таким обрзаом быстро, устойчиво и долго. Мне казалось, без пальцев такое в принципе невозможно

Tom Sawyer


4 дек 2020, 11:43		Да, Хантинг убоен! Бешеная атака и при этом скорость.


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