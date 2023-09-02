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*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 19
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 18
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Exodus

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|||| 2 сен 2023

Лидер EXODUS о переходе с NUCLEAR BLAST на NAPALM



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Gary Holt в рамках недавнего разговора ответил на вопрос, почему EXODUS вдруг перешли с NUCLEAR BLAST на NAPALM:

«Так порой случается. Мы были на Nuclear Blast долгое время — с 2003 года — но иногда, знаете ли, перемены — это хорошо. В Nuclear Blast произошли большие перемены, и я знаю там только одного человека, а раньше знал всех. И, возможно, это моя последняя сделка. Мне 59 лет, поэтому я хотел убедиться, что всё будет правильно. Я надеюсь, что так и будет. Да я в этом уверен! Они все на 100 процентов поддерживают нашу группу».












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2 сен 2023
dark_medieval_times
Что-то все или почти все валят, теперь от туда.
2 сен 2023
N
Nihel
Могу ошибаться, но в своё время бласты подмяли под себя все сливки и стали монополистами в Европе. Всю молодую поросль заставляли забыть про эксперементы и изображать клоны более успешных групп. А теперь похоронив целое поколение уже не молодёжи успешно разваливаются ибо выживать за щет старых пердунов тяжеловато.

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