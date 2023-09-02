2 сен 2023



Лидер EXODUS о переходе с NUCLEAR BLAST на NAPALM



Gary Holt в рамках недавнего разговора ответил на вопрос, почему EXODUS вдруг перешли с NUCLEAR BLAST на NAPALM:



«Так порой случается. Мы были на Nuclear Blast долгое время — с 2003 года — но иногда, знаете ли, перемены — это хорошо. В Nuclear Blast произошли большие перемены, и я знаю там только одного человека, а раньше знал всех. И, возможно, это моя последняя сделка. Мне 59 лет, поэтому я хотел убедиться, что всё будет правильно. Я надеюсь, что так и будет. Да я в этом уверен! Они все на 100 процентов поддерживают нашу группу».























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