TOM HUNTING выпустил новое видео



Легендарный трэш-барабанщик Том Хантинг (EXODUS) выпустил свой первый сольный EP "Hunting Party", включающий каверы на некоторые из его любимых песен.



В состав группы входят гитарист C. Will Harden и барабанщик Gator McKlusky.



Видео к "Jungle Love" доступно ниже.



Музыкальное видео на песню "Boys Are Back In Town" с участием Chuck'a Billy (TESTAMENT) и Steve'a "Zetro" Souza (EXODUS) на бэк-вокале также можно посмотреть ниже. Клип был создан Крейгом Чефолой.



Трек-лист EP "Hunting Party":



01. You Haven't Done Nothin'

02. Boys Are Back In Town

03. Jungle Love

04. East Bound And Down







