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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 17
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Exodus

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TOM HUNTING выпустил новое видео



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Легендарный трэш-барабанщик Том Хантинг (EXODUS) выпустил свой первый сольный EP "Hunting Party", включающий каверы на некоторые из его любимых песен.

В состав группы входят гитарист C. Will Harden и барабанщик Gator McKlusky.

Видео к "Jungle Love" доступно ниже.

Музыкальное видео на песню "Boys Are Back In Town" с участием Chuck'a Billy (TESTAMENT) и Steve'a "Zetro" Souza (EXODUS) на бэк-вокале также можно посмотреть ниже. Клип был создан Крейгом Чефолой.

Трек-лист EP "Hunting Party":

01. You Haven't Done Nothin'
02. Boys Are Back In Town
03. Jungle Love
04. East Bound And Down




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