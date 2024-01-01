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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
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Exodus

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Гитарист EXODUS: «Пение под фанеру — это отстой»



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Гитарист EXODUS и SLAYER Gary Holt заявил, что не возражает против групп, которые используют ограниченное количество фонограммы для улучшения звучания во время концертов.

Holt затронул тему зависимости некоторых рок-групп от фонограммы в видеообращении, записанном по просьбе YouTube-канала Syncin' Stanley. На вопрос о том, как он относится к использованию певцами бэк-треков для своего вокала, гитарист ответил:

«Пение под фонограмму — это плохо. Пойте по-настоящему. Если вы записали альбом с гигантским хором и оркестром, тогда да — и используйте фонограмму. Но исполняйте всю музыку и основные вокальные партии. Бэк-треки? Круто, если вы как Роб Зомби и у вас есть куча семплов, — давайте. Остальные участники группы играют всё вживую, и так и должно быть. Это просто заполнение звукового пространства. Но есть группы, которые используют заранее записанные гитарные треки, и вы удивляетесь, как это один парень на сцене звучит так чертовски круто. Всё потому, что играет не он. Это, чёрт побери, фальшивка. И зачем тогда вообще играть? Это отстой».




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