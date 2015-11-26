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Exodus

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27 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

25 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Мы уже не тусим, деды ведь!»

19 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Это наш лучший альбом!»

15 окт 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

12 окт 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

3 окт 2021 : 		 Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми»

29 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

23 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

22 сен 2021 : 		 EXODUS не ссорятся из-за политики

21 сен 2021 : 		 TOM HUNTING выступил с EXODUS

17 сен 2021 : 		 Видео с текстом от EXODUS

16 сен 2021 : 		 Гитарист EXODUS: «Даже без Б... найду с кем тусануть!»

9 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

8 сен 2021 : 		 JOHN TEMPESTA — о выступлении с EXODUS

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома EXODUS

24 авг 2021 : 		 Видео с выступления EXODUS

20 авг 2021 : 		 Новая песня EXODUS

17 авг 2021 : 		 JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS

17 авг 2021 : 		 EXODUS готовят комиксы

11 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS о задержке

9 авг 2021 : 		 Вокалист EXODUS вспоминает, как покупал дурь у Лемми

29 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS о своем здоровье

28 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS свободен!

22 июл 2021 : 		 Музыканты EXODUS, MACHINE HEAD, HIRAX исполняют EXODUS

20 июл 2021 : 		 Видео с выступления кавер-группы AC/DC с вокалистом EXODUS

13 июл 2021 : 		 Барабанщик EXODUS успешно перенес операцию
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Трейлер нового альбома EXODUS



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EXODUS опубликовали трейлер к новому альбому "Persona Non Grata", выход которого намечен на 19 ноября на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

01. Persona Non Grata

02. R.E.M.F.

03. Slipping Into Madness

04. Elitist

05. Prescribing Horror

06. The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)

07. The Years Of Death And Dying

08. Clickbait

09. Cosa Del Pantano

10. Lunatic-Liar-Lord

11. The Fires Of Division

12. Antiseed

EXODUS Release Persona Non Grata Album "Making Of" Trailer, Part 4; Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


27 окт 2021, 19:13		приятно н а ударника посмотреть как он ярит


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