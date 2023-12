сегодня



Лидер EXODUS: «Это был мой самый трудный год»



GARY HOLT опубликовал следующее сообщение:



«Вот и всё! Вот это тур. Вот это год. Два года.



Этот год был самым трудным в моей жизни, но в то же время очень полезным. В этом году я получил больше всего травм за всё время гастролей.



Начался год с ужасного падения из автобуса, когда я поскользнулся на обледеневшей ступеньке, и думал, что сломал таз. Не сломал. Худшая боль в жизни. Она продолжалась несколько недель. Я продолжил играть. Пришлось спасать брата из итальянской больницы после ужасной аварии. Масса суматохи, драмы и стресса. Пришлось отменить гастроли по Европе ради собственного душевного благополучия. Отстой. Свернул себе шею на рок-фестивале в Blue Ridge. До сих пор хреново — четыре месяца спустя. Нашёл способ делать то, что должен делать, даже если крутить башкой как в последний раз уже не вариант. Кроме того, завёл новых потрясающих друзей в лице моих товарищей по туру. Отыграли концерты, на которых все @exodusbandofficial поняли, что с этой группой происходит что-то действительно крутое. Мы полны энергии. Мы не заботимся ни о чём, кроме как о том, чтобы сокрушить вас. Фанаты. Другие группы. Неважно. Мы уничтожим всех!



"Persona Non Grata" стал для нас вехой. Настало время превзойти её.



Все, кто говорят, что собираются выпустить металлическую пластинку года, подержите моё (безалкогольное) пиво, ёптить!



Спасибо всем, а больше всего менеджменту и дорожной команде группы. Теперь настало время для семьи. Затем нужно закончить песни для следующего альбома! Работа по созданию новых убийственных партий продолжается».





